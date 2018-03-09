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Экономика
Наем компании Kroll – это тактика по оттягиванию расследования ограбления банковской системы
09.03.2018

Перед молдавскими следователями поставлена задача как можно больше затянуть расследование кражи миллиарда. Наем компании Kroll является частью тактики и стратегии по оттягиванию расследования. Об этом заявил политический обозреватель Алексей Тулбуре в ходе передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передаёт IPN.

По мнению обозревателя, сначала произошла кража, по меньшей мере, одного миллиарда долларов, а затем граждан вновь грабят в рамках процесса расследования и возврата этих денег. „Я бы хотел, чтобы итоговый отчёт появился в прессе, и я бы хотел, чтобы мы, гражданское общество, оппозиция, мобилизовали наши силы и попытались использовать появление этого отчёта для оказания давления на власти, потому что любая задержка стоит нам больших денег, жизни, здоровья, разрушенных судеб”, - сказал Тулбуре.

Гражданский активист Валериу Паша считает, что прокуратура не нуждается в отчёте Kroll для проведения расследования и предъявления суду доказательств виновности причастных лиц. „Максимум, для чего может понадобиться этот отчёт Kroll-II, который в любом случае запаздывает относительно того, что могут сделать те, кто украл деньги ­­­– они могут переместить их в одно место, в другое, мы не знаем, какие периоды времени он затрагивает – это для информирования общественности”.

По утверждению экс-депутата Стеллы Жантуан, в итоговом отчёте компании Kroll отмечается, что многие существенные данные, которые должны были быть представлены в этом отчёте, не удалось в него включить, поскольку они не были получены от молдавских властей. По её словам, этот отчёт был заказан на государственные деньги, поэтому граждане имеют право получить доступ к содержащимся в нём сведениям. „Не вижу проблемы в том, чтобы его опубликовать. Тайна следствия не может действовать на протяжении стольких лет”, - считает экс-депутат.

Вечером во вторник, 6 марта, Национальный банк Молдовы получил от компаний Kroll и Steptoe & Johnson итоговый отчёт о расследовании мошенничества в банковской системе. На следующей неделе документ, вместе с оперативными данными об отслеживании украденных средств, должен быть передан следственным органам Республики Молдова.


 
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