Андрей Нэстасе о двух главных проблемах столицы

Председатель партии «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП) Андрей Нэстасе ответил на следующий вопрос: Каков ваш проект для муниципия Кишинэу?

«Как я уже говорил, мои коллеги уже работают над программой, отражающей нужды жителей столицы. Мы проведем консультации с экспертами, гражданскими активистами, и даже с честными и компетентными сотрудниками примэрии. По большому счету, Кишинэу сталкивается с двумя главными проблемами: хаос в администрации и коррупция», — отметил Андрей Нэстасе.

По мнению лидера ППДП, необходимо проработать четкий план развития столицы. «Мы хотим, чтобы Кишинэу был современным городом для людей. Необходимо превратить наш город в центр для бизнеса, для развития, в катализатор молдавской экономики.

Сначала необходимо упорядочить деятельность примэрии, чтобы она стала прозрачным и хорошо управляемым учреждением. Необходимо проанализировать деятельность примэрии, чтобы сделать ее современной, эффективной и близкой гражданам. В то же время примэрию необходимо срочно дебюрократизировать, провести тщательный аудит всех муниципальных предприятий, чтобы потом обеспечить их качественное управление», — заявил Андрей Нэстасе.

Он также отметил, что «другим важным аспектом является устранение коррупционных схем в примэрии, в том числе в сфере застройки, где незаконно распродаются участки, в том числе в парковых зонах».

Кристина Пендя