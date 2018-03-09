Как распознать психически нездорового политика

В Республике Молдова есть множество политиков, у которых «не все в порядке с головой». Об этом мне сказал друг детства, который по профессии психиатр, и с которым на днях я вышел выпить кофе. Увидев мой удивленный взгляд, он заявил, что не шутит, и уточнил, что многие из политиков и не подозревают, что больны, но их выдают «некоторые признаки».

Заинтригованный, я попросил перечислить эти признаки, чтобы я смог лучше ориентироваться среди «политического контингента» побережья Быка. Ниже я перескажу вам то, что рассказал мне мой друг, но это будут только «безобидные симптомы», потому что есть и другие, о которых я не решился бы рассказывать широкой аудитории.

Первый признак того, что политик (и не только политик) болен психически. Постоянная агрессия, особенно когда знает, что на него смотрят. Везде ищет причину для скандала и находит ее там, где нормальный человек не смог бы ее найти. «Взрывается» из-за всякой мелочи. Политики, о которых мы говорим, особенно агрессивны на заседаниях, телепередачах и в соцсетях.

Второй признак. Они не могут зафиксировать свой взгляд на чем-то или на ком-то дольше секунды. Их глаза постоянно «бегают». Они будто ищут чего-то, хотя на самом деле, они, скорее, хотят «спрятаться». Этим людям не нравится, когда им смотрят в глаза, и они тоже никому не смотрят в глаза.

Третий признак. Иногда они, ни с того ни с сего, начинают дрожать. Особенно дрожат у них руки. Обычно, после этой дрожи они «взрываются», хотя дрожь и после «взрыва» не проходит еще довольно долго.

Четвертый признак. Эти люди, когда говорят, часто наклоняются вперед, иногда чуть ли не ложась на стол. Это они отчаянно ищут точку опоры, теряя контроль над ситуацией и собой.

Пятый признак. Они очень много говорят о себе, приписывая себе разнообразные заслуги и преувеличивая свою роль и значимость. К особой категории относятся те, что пытаются окружить себя предметами, подчеркивающими их статус: ручки, кружки, статуэтки и др., с надписями типа: «Лучший политик», «Лидер оппозиции», «Мозг власти» и др. Обычно, это их мечты, все то, чего они не в состоянии достигнуть, кроме как в своих фантазиях.

Есть еще 13 таких признаков. Так я понял от своего друга. Я дальше перечислять не буду, потому что рискую начать описывать конкретных молдавских политиков, но не хочу никого обижать. Перечисленных пяти признаков достаточно, чтобы понять, что в нашей политике полно персонажей, у которых серьезные проблемы с психикой. Хотя, многие из них и не подозревают об этом.

Думитру Спэтару