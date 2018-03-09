Когда сможет вернуться в Молдову Татьяна Новикова, которая 4 года не могла восстановить документы?

Советник президента Молдовы Максим Лебединский в беседе с RT рассказал, как проходит процесс возвращения домой жительницы Приднестровья Татьяны Новиковой, которая четыре года жила на улицах Москвы, пытаясь добиться восстановления украденных у неё документов.

«Сейчас ей должны выдать внутренний российский паспорт. На его основе, соответственно, где-то в течение месяца-полутора она должна получить загранпаспорт Российской Федерации. После этого она сможет вернуться на родину, в Республику Молдова, и, соответственно, начать процедуру документации себя в качестве гражданина Республики Молдова. К сожалению, несмотря на то, что госпожа Новикова с 1980 года проживала на территории Республики Молдова, она никогда не просила признать и выдать ей гражданство Молдовы», — сказал Лебединский.

Он добавил, что Новикова ранее имела российское гражданство и российский паспорт, «на основе которого и выехала из Тирасполя на территорию Российской Федерации».

«Она должна получить законный документ, который позволит ей пересечь границу. После этого, когда вернётся домой в Тирасполь, мы сможем начать процедуру документации её в качестве гражданки Республики Молдова», — отметил он.

Историю жительницы Приднестровья Татьяны Новиковой рассказала москвичка Наталья Чевалкова. Она обратила внимание на бездомную женщину в центре столицы, на Смоленской площади, и предложила ей ночлег. Новикова рассказала своей спасительнице, как оказалась на улице и почему не может вернуться домой. Судьбой женщины заинтересовался президент Молдовы Игорь Додон. В беседе с RT он пообещал помочь ей вернуться домой и при необходимости предоставить молдавское гражданство.