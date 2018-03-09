Как магазины заставляют нас тратить больше

Часто после похода в магазин мы понимаем, что не планировали тратить такую большую сумму. На это нас вынудили магазины, используя тактику, которая помогает им обеспечить прибыль.

От гипермаркетов до квартальных магазинов, они спроектированы таким образом, чтобы те, кто переступает их порог, потратили как можно больше. «Business Insider» составил список самых распространенных уловок, которые они используют, чтобы влиять на клиентов. Крупные буквы объявлений о скидках привлекают покупателей в магазин. Переступив порог магазина, они испытывают соблазн что-то купить, даже продукты, цены на которые не снижены. У входа в магазин расположены тележки для покупок. Они были изобретены в 30-е годы, чтобы помочь клиентам переносить тяжелые предметы. Большие тележки трудно заполнить, поэтому у покупателей создается впечатление, что купили меньше вещей, чем на самом деле. В гипермаркетах высокорентабельные продукты, такие как цветы или хлебобулочные изделия, размещаются при входе в магазин. Клиенты замечают их в самом начале, когда у них более высокий моральный дух, и они более склонны их купить.

Еще одна причина, по которой упомянутые выше продукты размещены у входа, это их приятный запах, который активирует слюнные железы. Таким образом, клиенты, как правило, покупают эти продукты, и не только, на основе импульса.

Молочные и другие необходимые продукты обычно находятся в конце магазина. В их поиске клиенты будут проходить мимо других полок, так что, скорее всего, купят и другие вещи. Размещение полок похоже на лабиринт. Оказавшись в одном проходе, покупатели вынуждены следовать мимо всех полок. Вообще клиентов ведут справа налево, от входа в магазин к выходу. Это направление, идентичное направлению движения транспорта в большинстве стран, делает клиентов более склонными покупать продукты с полок справа. Поэтому магазины размещают продукты, в реализации которых они больше заинтересованы, на полках с правой стороны.

В то же время продукты, которые должны быть проданы, размещены на уровне глаз. В дополнение к этому, продукты, имеющие больший срок хранения, размещены в конце ряда. Существует позиционирование на уровне глаз детей. Игрушки, сладости, крупы и игры размещены таким образом, чтобы попались на глаза детям, которые будут пытаться убедить своих родителей купить их. Образцы и дегустации продуктов питания привлекают покупателей и заставляют их попробовать новые продукты. Часто они чувствуют себя обязанными что-то купить. Клиенты должны легко добраться до продуктов. Исследования показывают, что прикосновение к продуктам в магазинах повышает вероятность их приобретения покупателями.

Цвет также играет важную роль. Людей притягивают в магазины теплыми цветами, оттенками красного, оранжевого или желтого цвета. Оказавшись внутри, однако, холодные цвета, такие как зеленый или синий, побуждают клиентов покупать больше.

Заметили ли вы музыку в гипермаркетах? Исследования показывают, что мягкая музыка позволяет клиентам расслабиться, провести больше времени в магазине и тратить больше. Громкая музыка заставляет покупателей торопиться, в то время как классическая музыка побуждает покупателей приобретать более дорогие продукты. И размер магазинов имеет значение. Чем меньше и теснее пространство, тем меньше времени клиенты проведут в магазине и сделают мало покупок на основе импульса, сокращая или даже отказываясь от списка запланированных покупок. Помимо скидок, магазины прибегают к ограниченным предложениям. Это дает клиентам ощущение, что нужно срочно приобретать эти продукты.

Самое выгодное расположение магазинов – возле жилых домов. Клиенты набирают в корзину все необходимое и не считают соки, конфеты, жевательную резинку и журналы, которые они берут, стоя в очереди в кассу. И, не в последнюю очередь, магазины используют дисконтные карты. Они предлагают определенные скидки или льготы в обмен на лояльность и личные данные клиентов.