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На устах
Сильвия Раду объявила в Кишиневе о начале генеральной уборки
09.03.2018

Кишиневская мэрия запустила кампанию по весенней уборке города, которая продлится до 6 апреля, согласно плану. В этот период муниципальные службы возьмутся за наведения порядка в парках, во дворах домов, подземных переходах. Ответственные за это лица будут еженедельно отчитываться о проделанной работе.   

Согласно плану, утвержденному врио градоначальника Сильвией Раду, Главное управление жилищно-коммунального хозяйства обеспечит уборку территорий общего пользования, тротуаров, остановок общественного транспорта, платформ сбора бытовых отходов, а также  работы по благоустройству  участков вблизи  жилых домов, включая детские игровые и спортивные площадки, территории у школ и медучреждений.  

Сильвия Раду объявила в Кишиневе о начале генеральной уборки

Уборка будет проведена на улицах и в подземных переходах, вымыты и покрашены перила мостов и защитные ограждения на дорогах.  
Претуры секторов ликвидируют несанкционированные свалки и очистят  русла городских  водоемов и  речушек, в том числе реки Дурлешть, Валя Гыштей, Холбачика, Циганка, Малина Микэ, Валя Трандафирилор, Чокана и Мунчешть.

Также будут проведены работы по уборке и благоустройству в парках, скверах, аллеях и т.д., почищены поврежденные и посажены новые деревья.


 
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