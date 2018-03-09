Сильвия Раду объявила в Кишиневе о начале генеральной уборки

Кишиневская мэрия запустила кампанию по весенней уборке города, которая продлится до 6 апреля, согласно плану. В этот период муниципальные службы возьмутся за наведения порядка в парках, во дворах домов, подземных переходах. Ответственные за это лица будут еженедельно отчитываться о проделанной работе.

Согласно плану, утвержденному врио градоначальника Сильвией Раду, Главное управление жилищно-коммунального хозяйства обеспечит уборку территорий общего пользования, тротуаров, остановок общественного транспорта, платформ сбора бытовых отходов, а также работы по благоустройству участков вблизи жилых домов, включая детские игровые и спортивные площадки, территории у школ и медучреждений.

Уборка будет проведена на улицах и в подземных переходах, вымыты и покрашены перила мостов и защитные ограждения на дорогах.

Претуры секторов ликвидируют несанкционированные свалки и очистят русла городских водоемов и речушек, в том числе реки Дурлешть, Валя Гыштей, Холбачика, Циганка, Малина Микэ, Валя Трандафирилор, Чокана и Мунчешть.

Также будут проведены работы по уборке и благоустройству в парках, скверах, аллеях и т.д., почищены поврежденные и посажены новые деревья.