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Общество
Весна пока не утвердилась: в Молдове вновь ожидается похолодание, возможен снег (ТАБЛИЦА)
09.03.2018

Теплом одарит Молдову погода на эти выходные. По прогнозам синоптиков, 9 марта в республике максимальная температура воздуха днем будет колебаться: от + 9 до + 13 градусов Цельсия. Местами пройдет дождь. Ночью на севере страны ожидаются до минус 2 градусов. В центральных районах будет от нуля, до + 2 С. В южных районах ночью столбик термометра поднимется до +3 С.

Наиболее теплыми будут суббота и воскресенье. В эти дни воздух прогреется днем от +12 до + 16 градусов. При этом, согласно прогнозам, со среды,14 марта, температура воздуха в Молдове начнет снижаться. Днем по республике + 3-+7 С. Ночью столбики термометров покажут +1 - +5. В центральных и северных районах возможен мокрый снег.
Не стоит забывать о действии желтого кода в связи с разрушением ледообразования, который будет действовать до 12 марта. 


 

 
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