Фотоархив: Кишиневские девушки конца XIX - начала XX века

Ещё одним известным фотографом был Григорий Ташкер. Но пик его популярности пришёлся на чуть более поздние межвоенные годы. Ателье Григория Ташкера также располагалось в Центре — на Александровской улице (нынешний бульвар Штефана чел Маре), угол Полицейского переулка, то есть примерно там, где сейчас стоит центральный McDonald’s.

Фотоателье Григория Ташкера.

Когда имена фотографов и владельцев ателье не использовались для названий, мастера объединялись в артели. Например, в Городском Саду Кишинёва работала 1-я Южно-Русская артель фотографов. Была она учреждена в феврале 1907 года пятью людьми.

1-я Южно-Русская артель фотографов.

1-я Южно-Русская артель фотографов.

Южно-Русская артель, конечно же, была не единственным ателье в таком людном месте, как Городской Сад. Была там и «Фотография в Городском Саду» — уже из названия ясны и адрес и вид деятельности предприятия.

Фотография в Городском Саду.

Ещё одним известным в то время фотографом был Захарий Сумовский. Следует упомянуть, что в Кишинёве работало несколько фотографов с такой фамилией. У З. Сумовского было два фотографических киоска в самых людных местах города — Александровской и Пушкинской улицах.

Фотоателье Захария Сумовского.

Фотоателье Захария Сумовского.

Фотоателье Захария Сумовского.

Закончим подборку работой фотографа, имя которого встречается значительно реже предыдущих. Да и располагалось ателье Гидаля Варшавского чуть поодаль от важнейших артерий города — на Харлампиевской улице (нынешняя улица Александру чел Бун).

Фотоателье Гидаля Варшавского.

Юрий Швец.

Фотографии — форум «Мой город Кишинёв» — OldChisinau.com, ebay.com, delcampe.net, из личной коллекции Юрие Кожокару.