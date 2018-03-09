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Фотоархив: Кишиневские девушки конца XIX - начала XX века
09.03.2018

Подборка старых фотографий, сделанных в кишинёвских фотоателье в период с конца XIX века до начала XX века (до 1918 г) доказывает, что красивые девушки в нашем городе были всегда.

Одним из самых популярных мест, куда ходили кишинёвцы за своими портретами, было фотоателье Абрама Гишера. Это заметно и по этой подборке — в ней присутствуют 4 фотографии из этого ателье. А располагалось оно в самом центре города — сначала на углу улиц Михайловской и Александровской (нынешние М. Эминеску и бульвар Штефана чел Маре), позже — на Пушкинской.

Фотоателье Абрама Гишера.

Фотоателье Абрама Гишера.

Фотоателье Абрама Гишера.

Фотоателье Абрама Гишера.

Ещё одним известным фотографом был Григорий Ташкер. Но пик его популярности пришёлся на чуть более поздние межвоенные годы. Ателье Григория Ташкера также располагалось в Центре — на Александровской улице (нынешний бульвар Штефана чел Маре), угол Полицейского переулка, то есть примерно там, где сейчас стоит центральный McDonald’s.

Фотоателье Григория Ташкера.

Когда имена фотографов и владельцев ателье не использовались для названий, мастера объединялись в артели. Например, в Городском Саду Кишинёва работала 1-я Южно-Русская артель фотографов. Была она учреждена в феврале 1907 года пятью людьми.

1-я Южно-Русская артель фотографов.

1-я Южно-Русская артель фотографов.

Южно-Русская артель, конечно же, была не единственным ателье в таком людном месте, как Городской Сад. Была там и «Фотография в Городском Саду» — уже из названия ясны и адрес и вид деятельности предприятия.

Фотография в Городском Саду.

Ещё одним известным в то время фотографом был Захарий Сумовский. Следует упомянуть, что в Кишинёве работало несколько фотографов с такой фамилией. У З. Сумовского было два фотографических киоска в самых людных местах города — Александровской и Пушкинской улицах.

Фотоателье Захария Сумовского.

Фотоателье Захария Сумовского.

Фотоателье Захария Сумовского.

Закончим подборку работой фотографа, имя которого встречается значительно реже предыдущих. Да и располагалось ателье Гидаля Варшавского чуть поодаль от важнейших артерий города — на Харлампиевской улице (нынешняя улица Александру чел Бун).

Фотоателье Гидаля Варшавского.

Юрий Швец.

Фотографии — форум «Мой город Кишинёв» — OldChisinau.com, ebay.com, delcampe.net, из личной коллекции Юрие Кожокару.

 


 
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