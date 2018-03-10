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Происшествия
Самолет Air Moldova вернулся в аэропорт вскоре после взлета
09.03.2018

Самолет Airbus A320-233 авиакомпании Air Moldova, летевший в Вену, вернулся сегодня утром в аэропорт Кишинева из-за технических неполадок.

Судя по данным с сайта Flightradar, пассажирский лайнер развернулся вскоре после взлета и даже не покинул воздушного пространства республики, пишет impacttv.md.

Представитель компании AirMoldova Михаела Жосан подтвердила информацию о том, что самолету пришлось вернуться в воздушную гавань из-за технических неполадок на борту. 

"Мне неизвестна, о какой именно неполадке идет речь, но могу заверить вас, что все пассажиры этого рейса прибыли в пункт назначения другим самолетом компании с часовым опозданием", - заявила Михаела Жосан.

Airbus A320-233 должен был вылететь сегодня утром из Кишиневского международного аэропорта в Вену в 07:50, однако из-за технических неполадок пассажиры, зарегистрированные на этот рейс, отправились в столицу Австрии в 09:20.

Возраст этого самолета - 20 лет и четыре месяца.


 
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