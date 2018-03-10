Главная Состав Высшего совета безопасности изменён Обнародован изменённый состав Высшего совета безопасности. Указ, подписанный президентом Республики Молдова Игорем Додоном 5 марта и опубликованный в Monitorul Oficial в пятницу, 9 марта, показывает, что позиция „Михай Балан – директор Службы информации и безопасности” была исключена, а после формулы „Роман Боцан – председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку” была включена ​​позиция „Геннадий Митрюк – заместитель председателя парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку”, передаёт IPN.



Указ также предусматривает введение после позиции „Александру Жиздан – министр внутренних дел” позиции „Еуджениу Стурза – министр обороны”. После позиции „Максим Лебединский – советник президента в юридической области и в области институциональных отношений, представитель президента по связям с парламентом и правительством” вставлены следующие позиции: „Павел Войку – советник президента по особым поручениям” и „Корнелиу Попович – советник президента в области образования, культуры и исследований”.



Согласно ещё одному указу, подписанному 6 марта, в регламент Высшего совета безопасности были внесены поправки к пункту 1 статьи VI. Таким образом, председатель парламента, премьер-министр, председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, министр обороны, министр внутренних дел, директор Службы информации и безопасности, генеральный прокурор и глава Национального банка входят в состав Высшего совета безопасности в силу занимаемых ими должностей. Поправки к статье XIV предусматривают, что решения ВСБ принимаются „большинством его членов”, а не „как минимум, двумя третями его членов”.



Ранее членами Высшего совета безопасности в силу занимаемых ими должностей являлись: премьер-министр, министр обороны, министр иностранных дел, министр внутренних дел, министр национальной безопасности, министр финансов, начальник Генерального штаба Вооружённых сил, начальник Департамента гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, а также секретарь Высшего совета безопасности.

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