Обнародована шокирующая запись разговора между Вячеславом Платоном и Александру Тэнасе

Телефонный разговор между бизнесменом Вячеславом Платоном и занимавшим тогда пост председателя Конституционного суда Александру Тэнасе, состоявшийся в 2015 году, был обнародован телеканалом Jurnal TV (http://www.jurnaltv.md/news/38d0f2e13552eb52/slava-catre-sasa-intreaba-l-pe-vladic.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS).

В ходе беседы раскрывается, кто был бенефициаром кражи из банковской системы и кто выступил в роли посредника. В эфире той же телепередачи аналитик Виктор Чобану назвал этот разговор ещё одним доказательством того, что бенефициаром кражи оказался Владимир Плахотнюк, а Илан Шор был лишь исполнителем в рамках данной схемы, передаёт IPN.

По его словам, самая важная фраза из всего разговора была произнесена Вячеславом Платоном – фраза о том, что украденные деньги никто не ищет. „Если бы их искали, то за те более чем три года, что прошли с момента этого мошенничества, уже были бы видны результаты”, - отметил Виктор Чобану. По словам аналитика, в данном случае Вячеслава Платона нельзя заподозрить в том, что его принуждали, потому что на момент разговора он не находился под арестом.

Адвокат Вячеслава Платона Эдуард Руденко утверждает, что он ранее не слышал этого телефонного разговора своего клиента, но он будет использован в качестве доказательства в деле, обвиняемым по которому проходит Вячеслав Платон. По мнению адвоката, реакция экс-председателя Конституционного суда на разоблачения, сделанные Вячеславом Платоном, была совершенно неадекватной. „Александру Тэнасе должен был уведомить правоохранительные органы по итогам разговора с Вячеславом Платоном, с которым они в то время были друзьями”.

По словам Анны Урсаки, ещё одного адвоката предпринимателя, из всего этого разговора раздражение у неё вызвал дружелюбный тон собеседников, ведь сейчас из одного из них, Вячеслава Платона, сделали монстра.

В ходе своей беседы с Александру Тэнасе Вячеслав Платон сообщил, что в краже миллиарда участвовал Дорин Дрэгуцану, бывший глава Национального банка Молдовы. По словам Вячеслава Платона, у него имеются тому конкретные доказательства.

Бизнесмен также заявил, что похищенные деньги никто не ищет. „После того как нормальные прокуроры придут и посмотрят, что сделали эти ребята, они схватятся за голову, потому что они ничего не сделали”, - сказал Вячеслав Платон.

По словам бизнесмена, напрямую он продал акции Victoriabank Илану Шору, однако бенефициаром оказался Владимир Плахотнюк. По мнению Платона, произошедшее в банках не могло случиться без участия политиков. „Конечно, на Илане лежит большая часть вины, потому что он начал. Политики подключились уже под конец и довершили ситуацию. Но дырку основную образовал, конечно, Илан. Здесь однозначно”, - заявил Вячеслав Платон.