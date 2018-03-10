Уровень безработицы в Республике Молдова довольно высок

Неактивное население в возрасте 15 лет и старше составляет 1773,5 тысяч человек, или 59,4% от общей численности населения той же возрастной группы, что меньше показателей IV квартала 2016 года.

«Только треть (30,4%) лиц, желающих работать для получения дохода, активно ищут работу и идентифицируются как безработные», – сообщает Национальное бюро статистики (НБС), передает zdg.md.

Тем не менее, Национальное бюро статистики утверждает, что безработица имеет ярко выраженный сезонный характер, причем самые высокие показатели регистрируются зимой, когда сельскохозяйственная деятельность минимальна.

В то же время, НБС объявляет, что есть 1424,8 тысяч человек, которые «не хотят работать». В эту категорию лиц, «не желающих работать», представители НБС включили:

- пенсионеров (629,5 тысяч);

- лиц, которые не хотят работать, потому что учатся или занимаются наукой (265,1 тысяч);

- лица, не желающие работать для получения дохода, потому что они заботятся о семье (192,0 тысяч);

- лица, которые находятся в стране, но которые не хотят работать в Молдове, поскольку у них уже есть работа (постоянная или сезонная) за границей, или лица, которые планируют работать за границей (228,0 тысяч); и так далее.

Данные показывают, что занятое население составляло 1119,9 тысяч человек, увеличившись на 1,9% по сравнению с IV кварталом 2016 года.

73,1% занятого населения работали в частном секторе и 26,9% – в публичном секторе. В то же время, практика трудоустройства без заключения индивидуальных трудовых договоров (на основе устных соглашений) чаще встречается среди работников мужского пола (5,8%), чем среди женщин (4,8%). Наибольшие доли работников, осуществляющих трудовую деятельность только на основе устных соглашений, фигурируют в сельском хозяйстве (40,1%) и торговле (27,1%).

Каждое пятое занятое лицо (18,4%) заявило, что хотело бы изменить ситуацию на текущем рабочем месте, поскольку не удовлетворено уровнем оплаты труда.