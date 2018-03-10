На Чеканах взломали платежный терминал

На Чеканах злоумышленники взломал платежный терминал, который был установлен с нарушениями.

Инцидент произошел 8 марта около 4 часов ночи, об этом сообщает охранная фирма в социальной сети.

"При осмотре выявлено, разбитое стекло входной двери. Взломан платёжный терминал. Расстояние от входной двери до платежного терминала менее двух метров. Заказчиком не было заявлено о появлении дополнительных мест хранения материальных ценностей. Не были выполнены процедуры по дополнительной блокировке. Платежный терминал не имеет вандальной защиты. При просмотре видеофайлов - время вскрытия терминал менее одной минуты.

Платежный терминал установлен с нарушением норм защиты и крепления его к поверхности не отвечают требованиям безопасности. Кто-то опять решил сэкономить?", - говорится в посте.