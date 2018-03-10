Опубликован компрометируюший Платона и Тэнасе телефонный разговор о краже миллиарда

Бизнесмен Вячеслав Платон в телефонном разговоре с занимавшим на тот момент пост председателя Конституционного суда Александру Тэнасе подтвердил участие в краже миллиарда бывшего главы Национального банка Молдовы Дорина Дрэгуцану и политиков.

В ходе обнародованной телеканалом Jurnal TV телефонной беседы, состоявшейся в 2015 году, было раскрыто, кто являлся бенефициаром кражи из банковской системы и кто выступал в роли посредника. Аналитик Виктор Чобану назвал этот разговор ещё одним доказательством того, что бенефициаром кражи является Владимир Плахотнюк, а Илан Шор был лишь исполнителем в рамках данной схемы. Самой важной в этом разговоре была фраза, произнесенная Вячеславом Платоном, о том, что украденные деньги никто не ищет.

- Если бы их искали, то за те более чем три года, что прошли с момента этого мошенничества, уже были бы видны результаты, - заявил Платон. - После того как нормальные прокуроры придут и посмотрят, что сделали эти ребята, они схватятся за голову, потому что они ничего не сделали.

В телефонном разговоре, длящемся 20 минут, Вячеслав Платон рассказывает Александру Тэнасе, что к ограблению банков напрямую причастен Дорин Дрэгуцану, а полномочия Национального банка являются аргументом в этом отношении. В ответ Тэнасе говорит, что не особенно верит в то, «что он украл миллиард». Тем не менее, Платон настойчиво пытается убедить его в этом, говоря, что у него есть конкретные доказательства.

- Он непосредственно участвовал в этом преступлении. Оно практически невозможно без его роли, с теми полномочиями Национального банка, которые я тебе перечислил. Ты поймешь. У меня есть конкретные доказательства. Даже без них я сказал тебе, какие у него были полномочия. Невозможно украсть из трех банков. Невозможно! Понимаешь? - отметил Платон.

В ходе разговора бизнесмен рассказал, что он напрямую продал акции Victoriabank Илану Шору, однако в итоге бенефициаром оказался Владимир Плахотнюк. То, что произошло в банках, не могло случиться без участия политиков.

- Факт того, что Влад непосредственно вовлечен в это, доказан тем, что Victoriabank предоставил BEM межбанковский кредит на 1 миллиард 800 миллионов за две недели до банкротства BEM, - отметил Платон. - Что касается банков, это не могло быть сделано без политиков. Кражу возглавляли политики. Политики были главными. Конечно, на Илане лежит много вины, потому что он начал. Политики подключились уже ближе к концу. И они закрыли ситуацию.

Как утверждает Эдуард Руденко, адвокат Вячеслава Платона, он ранее не слышал этого телефонного разговора своего клиента, но обязательно он будет использован в качестве доказательства в деле, обвиняемым по которому проходит Вячеслав Платон. По мнению адвоката, реакция экс-председателя Конституционного суда на разоблачения, сделанные Вячеславом Платоном, была совершенно неадекватной.

- Александру Тэнасе должен был уведомить правоохранительные органы по итогам разговора с Вячеславом Платоном, с которым они в то время были друзьями, - отметил адвокат.