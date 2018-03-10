Франко Фраттини – о выводе российских войск с левого берега Днестра

Специальный представитель председателя ОБСЕ от Италии Франко Фраттини утверждает, что существует чёткая разница между молдо-российско-приднестровскими миротворческими силами и Оперативной группой российских войск (ОГТР). В интервью для радиостанции Europa Liberă он заявил, что российские миротворческие силы, находящиеся в приднестровском регионе, обеспечивают безопасность и свободу передвижения в зоне безопасности, передаёт IPN.

Франко Фраттини не пояснил, на каких условиях и когда российская армия будет выведена из восточной части Республики Молдова, но подтвердил, что ОБСЕ по-прежнему готова поддержать процесс вывоза и уничтожения российских боеприпасов, остановленный в 2004 году, когда (и если) этот процесс возобновится.

Отвечая на вопрос о том, какой статус заслуживал бы получить приднестровский регион в рамках Республики Молдова, Франко Фраттини заявил, что это решение относится к компетенции сторон, то есть Кишинёва и Тирасполя. „Статус будет основываться на согласованных параметрах итогового статуса, поддержанного всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ, включая Республику Молдова, и ежегодно подтверждаемого заявлениями Совета министров. Основной принцип заключается в том, что этот статус не причинит ущерба суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова”, - сообщил специальный представитель председателя ОБСЕ от Италии.

Помимо этого, Франко Фраттини исключил возможность урегулирования, невыгодного для Республики Молдова, вне зависимости от того, будет ли этот процесс быстрым или постепенным. По словам специального представителя председателя ОБСЕ от Италии, он не наделяет Россию особой ролью в процессе урегулирования этого замороженного конфликта: „Я заявил, и я считаю, что роль России столь же важна, как и роль другого посредника в рамках этой миссии –Украины, а также роли других международных партнёров в рамках процесса „5+2””.

Франко Фраттини особо приветствовал подписанные Кишинёвом и Тирасполем в ноябре 2017 года пять протокольных соглашений (из восьми намеченных), в том числе об открытии моста между населёнными пунктами Гура-Быкулуй и Бычок, об апостилировании приднестровских дипломов, о работе школ с преподаванием на основе латинской графики и т. д. Относительно доступа фермеров к их земельным участкам Фраттини выразил надежду на то, что фермеры, представившие приднестровским властям необходимые документы, вновь получат доступ к своим участкам до начала весенней посевной.