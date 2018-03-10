Чиновникам каких структур повысят зарплаты на 80 процентов

Зарплаты сотрудников Национального агентства общественного здравоохранения и Центра переливания крови могут увеличиться на 80% и 40% их должностного оклада соответственно, благодаря надбавке за выслугу лет. Соответствующие положения содержатся в проекте решения правительства, подготовленном Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты и вынесенным на обсуждение общественности, передаёт IPN.

Авторы проекта отмечают, что необходимость улучшения оплаты труда специалистов из НАОЗ обусловлена, прежде всего, тем, что их основная заработная плата является самой низкой в ​​системе здравоохранения. В то же время роль и значение специалистов значительно возросли, главным образом за счёт появления новых направлений деятельности, таких как надзор за неинфекционными заболеваниями, укрепление здоровья, чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения и т. д.

И если зарплаты персонала Агентства повысятся в связи с их высокой профессиональной компетентностью, интенсивностью труда и специфическим характером работы, то в случае сотрудников Центра переливания крови рост зарплат станет вознаграждением за популяризацию добровольного и неоплачиваемого донорства. В проекте отмечается, что популяризация добровольного и постоянного донорства в Молдове увеличилось с 13,5% в 2005 году до 70% в 2015 году. Однако, хотя за этот период и были приняты меры, в структуре доноров преобладают родственники, донорство которых объясняется заболеванием их родных или близких.

Доля систематического донорства составляет 19,6%. „Деятельность по поощрению, популяризации и организации донорства крови должна быть упрочена и проводиться постоянно, чтобы в обществе сформировалось чувство солидарности с нуждающимися в переливании продуктов крови, и наиболее подготовленным и подходящим для этих мероприятий является персонал Национального центра переливания крови”, - отмечается в пояснительной записке к проекту. Таким образом, по мнению властей, новые условия оплаты труда сотрудников Центра повысят эффективность поощрения и популяризации донорства крови.

Проект также предусматривает внесение поправки о премировании персонала Национального агентства общественного здравоохранения в размере 6 месячных фондов оплаты труда в год, исчисленных исходя из основной заработной платы, с учётом надбавок и доплат, установленных в соответствии с действующим законодательством, в пределах расходов на персонал, утверждённых на соответствующий год.