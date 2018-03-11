«Этот мальчик» Киртоакэ разрушил наш Кишинев, - Воронин

Владимир Воронин выразил удовлетворение тем, что в Бельцах и Кишиневе будут организованы новые выборы, а их жители наконец-то избавятся от Усатого и Киртоакэ.

Коммунисты еще не определились с кандидатом на пост генпримара столицы. По словам лидера ПКРМ, будущий примар Кишинева должен прийти с конкретными решениями.

- Мы проводим консультации. Мы не намерены просто так выдвигать кого-то, чтобы быть как все, - заявил экс-президент Молдовы. - Когда-то пели «Мой белый город». Этот город разрушен во всех отношениях. До сих пор не принято решение по объездной дороге Кишинева, который сейчас является одним из самых грязных городов.

По словам Воронина, он считает несерьезным решение лидера ППДП Андрея Нэстасе баллотироваться на должность генпримара Кишинева. Лидер коммунистов уверен, что Нэстасе не готов решить городские проблемы. Скорее всего, по мнению лидера ПКРМ, речь идет о тренировке перед парламентскими выборами.

- Нэстасе. Если он думает, что это будет своего рода тренировка для партии, которая покажет, какой у нее будет социологический опрос для парламентских выборов, это ошибка. Быть юристом одно, а решать вопросы - другое, - отметил Воронин.

Что касается Дорина Киртоакэ, то тут мнение лидера молдавских коммунистов совпадает с позицией большинства жителей столицы.

- Я рад тому, что город наконец-то освободится от этого Киртоакэ. Любой человек, который появится после Киртоакэ, будет намного лучше, даже если на 1% - будет заметно. Потому что этот мальчик ничего не делал, - сказал лидер КПРМ.