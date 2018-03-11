Берем на заметку: Как водителю в Молдове отстоять свои права, если его «тормознул» инспектор с радаром

Рассказываем о том, что поможет вам не попасть впросак

Регулярно на сайте «Комсомольской правды» в Молдове публикуют информацию о том, где именно дежурят инспекторы с радарами в тот или иной день, и надеемся, что это заставляет отечественных водителей в очередной раз задуматься о необходимости соблюдения скоростного режима.

Сегодня мы вам расскажем, что следует делать в случае, если вас зафиксировал радар.

Прежде всего вы должны запомнить, что полицейские не имеют права фиксировать вашу скорость, находясь в движении.

Согласно Приказу Министерства экономики об Измерении скорости автотранспортных средств с помощью системы типа „АвтоУраган”, выполнение измерения скорости и регистрация выполняются автоматически в стационарном режиме. Фиксация скорости и формирование изображения выполняются таким образом, чтобы автомобиль, подлежащий измерению, был зафиксирован с тыльной стороны, отдаляющийся от мобильного поста наблюдения.

Автомобиль, который оборудован как мобильный пост наблюдения, должен быть припаркован – разумеется, там, где стоянка разрешается.

Результаты измерения скорости движения автотранспорта с помощью системы типа "АвтоУраган" используются констатирующими субъектами подразделений административных органов и/или подведомственных учреждений МВД в констатации правонарушений по превышению скоростного режима после автоматизированного получения и обработки информации в рамках Автоматизированной системы наблюдения "Управление дорожным движением".

В качестве результатов измерений представляется информация, включающая:

фото- и/или видеоматериал, демонстрирующий движение автотранспортных средств, превышающих установленный скоростной предел;

кадр, полученный от распознающей камеры с фиксированной максимальной скоростью соответствующего автомобиля, на котором различим номерной знак автотранспортного средства правонарушителя;

кадр, полученный с общей камеры;

данные о поверке радара;

данные о местоположении (геолокации) мобильного поста наблюдения.

Напомним, что, согласно Кодексу о правонарушениях, превышение скорости карается штрафом в размере от 300 до 1 500 леев.

ПАВЕЛ МУНТЯН