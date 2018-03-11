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Александру Тэнасе отреагировал на появившуюся запись его телефонного разговора с Вячеславом Платоном
11.03.2018

Министр юстиции Александру Тэнасе утверждает, что он не может быть уверен в подлинности записи телефонного разговора с бизнесменом Вячеславом Платоном, представленной телеканалом Jurnal TV, поскольку разговор состоялся несколько лет назад.

На своей странице в Фэйсбуке экс-председатель Конституционного суда написал, что он знаком с Вячеславом Платоном ещё с тех пор, когда они были депутатами парламента, и ему приходилось общаться с ним по телефону. По его словам, „в реальности содержание беседы, в том, что касается меня лично, не демонстрирует ничего интересного, за исключением самого факта существования беседы”, передаёт IPN.

„В данной ситуации другой аспект представляется мне более важным. Мы все живём в стране, где никто не уверен в неприкосновенности личной жизни, в личной свободе и других правах, присущих демократическому обществу. Это было, по сути, главной причинаой, по которой я отказался от спокойной жизни, которую обеспечивала мне адвокатская практика, и согласился занять пост министра юстиции: я считаю, что этой стране нужны глубокие реформы, чтобы люди жили без страха, чтобы никто не боялся, что его несправедливо арестуют, незаконно прослушают, незаконно лишат собственности, подвергнут пыткам и т. д.”, - отмечает министр.

По словам Александру Тэнасе, министерство работает над рядом проектов, затрагивающих интересы многих лиц в сфере правосудия. „Поэтому, пытаясь дать ответ на вопрос: кто выиграет от кампании по моему очернению, прихожу к рациональному выводу, что именно здесь следует искать объяснение тому, то эти разговоры были публично слиты сейчас”, - отметил Тэнасе.

По его мнению, публикация незаконно прослушанных разговоров столь же безнравственна, как и само их прослушивание. Александру Тэнасе также говорит, что, как показывает практика, чаще всего за такими действиями стоят интересы, которые в равной степени являются низкими и мелочными.

Телефонный разговор между бизнесменом Вячеславом Платоном и занимавшим тогда пост председателя Конституционного суда Александру Тэнасе, состоявшийся в 2015 году, был обнародован в пятницу вечером телеканалом Jurnal TV. Запись раскрывает, кто был бенефициаром кражи из банковской системы, и кто выступал в роли посредника. В ходе своей беседы с Тэнасе Платон сообщил, что в краже миллиарда участвовал Дорин Дрэгуцану, бывший глава Национального банка Молдовы. По словам Платона, у него имеются тому конкретные доказательства. Бизнесмен также заявил, что похищенные деньги никто не ищет.


 
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