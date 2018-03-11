В столичной IT-компании на работу разрешают приводить своих питомцев (Видео)

Владельцы одной из столичных компаний решили повысить производительность работы, разрешив брать в офис домашних питомцев. Теперь кошки и собаки на равных проводят целый день рядом с компьютерами своих хозяев. Ранее подобная тенденция получила широкое распространение в технологических компаниях на Западе.

Некоторые из домашних питомцев «работают» в офисе уже два года. Директор компании разрешил приносить с собой кошек и собак на работу после переезда в новый более просторный офис. Сотрудники признаются, что возможность погладить своего питомца дает им заряд энергии для дальнейшей работы.

- Благодаря им рабочий день проходит быстрее и легче. Они помогают расслабиться, зарядиться энергией, - рассказала сотрудница IT-компании Даниела Марусик.

Психологи подтверждают эти рассказы, указывая на благотворное влияние во время контакта с домашними животными.

- Животные всегда вызывают положительные эмоции и ассоциируются с чем-то приятным. 60% владельцев животных считают их членами семьи, - считает психолог Инга Русу.