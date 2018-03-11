Министр юстиции Молдовы подал в отставку: "Я завершаю публичную карьеру!"

Александр Тэнасе подает в отставку с должности министра юстиции. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

По его словам, его имидж сейчас пытаются очернить.

”Это в духе европейских ценностей, чтобы любая публичная должность основывалась, в первую очередь, на общественном доверии. Тогда, когда доверие подвергается сомнению, даже по неуместным поводам, любая инициатива, которой бы хорошей она не была, не приведет к нужному результату.

В этом контексте я пришел к выводу, что лучшим решением в данной ситуации – подать в отставку в ближайшие дни, с поста министра юстиции, завершив таким образом публичную карьеру, - написал Александр Тэнасе.