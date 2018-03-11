Врач Алла Валенга, избитая в больнице Кишинева: У меня сломаны ребра, когда он схватил меня за волосы, думала, что оторвет их вместе с кожей...

Медик рассказала об инциденте, ситуацию прокомментировали в руководстве медучреждения и Министерстве здравоохранения

Доктора Аллу Валенгу в субботу утром избил супруг скончавшейся пациентки. Спекуляций, обсуждений и домыслов на эту тему – в избытке, а потому истину отыскать нелегко… Разбираемся.

Где и что произошло?

Инцидент случился в первой городской больнице Кишинева, во втором отделении терапии. Алла Валенга писала рекомендации для одного из пациентов. В какой-то момент на нее набросился мужчина.

- Он схватил меня за волосы, дернул с такой силой… Думала, оторвет вместе с кожей. Затем он толкнул меня на стулья. У меня сломаны два ребра. Я не могла защититься! Мы работаем в очень сложных условиях… Здесь невозможно, я подумываю уйти… А если в один день кто-то придет с ножом? Кто нас защитит? – заявила Алла порталу Sănătate INFO .

По словам женщины, она отправилась в Центр судебной медицины, но ее госпитализировали в Больницу скорой помощи.

По какой причине умерла пациентка?

Ей было 70 лет. У нее был острый коронарный синдром.

«Я видела ее вечером 8 марта. Состояние было стабильное. Утром мне сообщили, что женщина внезапно скончалась. Но это не наша вина!» - говорит врач.

У пациентки была сердечная тампонада, вызванная поломкой стенки аорты.

Что говорят в больнице?

По словам директора первой городской больницы Юрия Дондюка, в связи с подобными историями в медучреждении установили тревожные кнопки – они расположены в коридорах. Родственникам пациента посещение не запретишь, а обеспечить охрану для каждого отделения – невозможно, передает agora.md.

- Общество должно понять, что избиение человека – это нарушение законодательства, и оно не должно иметь место ни в отношении врача, ни в отношении журналиста, ни в отношении любого другого человека, - заявил Юрий Дондюк.

Реакция Министерства здравоохранения

«Сожалеем о том, с какимм поведением столкнулась госпожа доктор, - написал в социальных сетях государственный секретарь Минздрава Борис Гылка. – Госпожа доктор, нам очень жаль. Мы будем рядом с Вами, и компетентными органами, которые расследуют инцидент».

КСТАТИ

Это уже далеко не первый случай избиения врача в больнице. Два года назад пострадала врач-педиатр в детской больнице Кишинева. Агрессор наказан не был.

ПАВЕЛ МУНТЯН