В Румынии молдаване всегда были людьми второго сорта - нищими и бесправными, - Воронин

Лидер коммунистов заявил, что время, когда Молдова была частью Румынии, это период геноцида и социальной деградации.

Вчера, 10 марта, на пленарном заседании по угрозе унири Владимир Воронин вынес жуткое предупреждение тем, кто так беспечно стремится к объединению. Чтобы не питать иллюзий, глава ПКРМ предложил обратиться к истории.

Период, когда Бессарабия была частью Румынии, на территории между Прутом и Днестром устроили социальный геноцид.

- Румыны будут всегда пытаться уничтожить молдавский народ. Мы с вами очень хорошо знаем, что когда Молдова была частью Румынии, между 1918 - 1940 годами, и особенно между 1941 - 1944 годами, творился геноцид. Это время уничтожения молдавского народа, время разрушений и социально-экономической деградации. Это время жесточайшей гражданской диктатуры, нескрываемого грабежа и притеснения крестьянства. Это время истребления нашей самобытности, языка и культуры, - заявил Воронин.

По мнению коммуниста, в Румынии молдаване были людьми второго сорта, нищими, бесправными и порабощенными. Еще более страшным оказалось второе пришествие румынских названных братьев-освободителей.

- С началом Великой Отечественной войны, Великая Румыния возродилась под нацистскими флагами в форме фашистской военной диктатуры под руководством кровавого маршала Йона Антонеску. Этот период длился недолго - три года. Но его результатом стала полная разруха и 300 тысяч убитых наших сограждан. К нашему ужасу этот кровавый маршал является примеров всех наших унионистов, - заключил глава ПКРМ.