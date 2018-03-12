Богдан Цырдя: «Именно Тэнасе подготовил юридическую базу «ландромата» в 2010 году»

Депутат-социалист, политолог Богдан Цырдя считает, что министр юстиции, объявивший об отставке, замешан во многих неблаговидных делах.

«С Божьей помощью Александру Тэнасе подал в отставку с должности министра юстиции, - написал Цырдя в социальной сети. - Не вынесла душа поэта...

Именно Тэнасе, по данным портала Independent, подготовил юридическую базу «ландромата» в 2010 году, отдав госпошлину в 3 процента судьям. Тогда через банки Платона были отмыты 22 миллиарда долларов! На этом госбюджет потерял около 500 миллионов долларов!

Тэнасе обвинялся и в подготовке рейдерских атак на банки в 2010-2011 годах, вследствие чего из банков были изъяты 100 миллионов евро!

Он же затоптал Конституцию, отменил молдавский язык, подготовил базу для отмены нейтралитета, лишил президента многих полномочий. Сей гражданин поставил декларацию о независимости выше Конституции, чем подорвал основу молдавской государственности. Он же подготовил юридические аспекты легализации унионистских партий.

Этот же господин дружил со многим олигархами, мило обсуждал с ними кражу миллиарда.

Понимаете? Целый министр юстиции, председатель КС общался с рейдерами, приглашал их на чай с конфетами.

И вот этот человек был назначен министром юстиции, отвечал за реформу правовой системы!

Что тут скажешь? Бог не фраер, он все видит».