Сбылось предсказание Андрея Нэстасе: Тэнасе уходит, очередь за Плешкой и Гимпу

Подавший в отставку министр юстиции Александру Тэнасе разработал законопроект, в ходе которого государственный налог был ограничен накануне вымывания миллиардов через судебную систему Республики Молдова. Об этом сообщил в 2016 году оппозиционный политик Андрей Нэстасе изданию Jurnal.md.

Законопроект, проголосованный в 2010 году, ограничил государственный налог в имущественных спорах, и в результате государственный бюджет потерял 540 миллионов долларов, сообщил глава Платформы достоинства и правды.

Лидер DA опубликовал в Facebook текст законопроекта, а также стенограммы заседаний парламента 20 мая 2010 года. Кто настаивал на том, чтобы проект Танасе был проголосован как можно скорее во втором чтении? Глава апелляционного суда Ион Плешка и тогдашний спикер парламента Михай Гимпу, подчеркнул Андрей Настасе.

«Республика Молдова была переделана мафией Плахотнюка в региональную прачечную по отмыванию денег мафии. Для того, чтобы прокуроры показали нам, что они действуют свободно, а не по приказу кого-либо, все, что предшествовало краже века, должно быть расследовано. Это известная поправка к Налоговому кодексу, которая была принята 20.05.2010 и ограничила государственный налог в судебных процессах. Вы знаете, кто подал этот законопроект? Он очень известный человек и сегодня возглавляет Конституционный суд - Александру Тэнасе. Разумеется, мы не должны игнорировать факты наличия соучастников, которые решительно продвигали принятие этого проекта. Вы знаете, кто это был? Тот, кто несколько лет возглавляет Апелляционный суд Кишинева, - Ион Плешка. Он настаивал на срочном принятии проекта во втором чтении, с тем чтобы тот мог вступить в силу как можно скорее. И ответственный за эту политику срочности, которую он продвигал, - это не кто иной, как великий унионист Михай Гимпу!».

Будет ли прокуратура расследовать ситуацию, в которой понадобилось менять и ограничивать государственный налог накануне вывода миллиарда через национальные суды? Будут ли они расследовать, почему наше государство потеряло только государственной пошлины, взимаемой с этих судебных действий, в сотни миллионов долларов?».

Депутат-социалист, политолог Богдан Цырдя также считает, что министр юстиции, объявивший об отставке, замешан во многих неблаговидных делах.

«С Божьей помощью Александру Тэнасе подал в отставку с должности министра юстиции, - написал Цырдя в социальной сети. - Не вынесла душа поэта...

Именно Тэнасе, по данным портала Independent, подготовил юридическую базу «ландромата» в 2010 году, отдав госпошлину в 3 процента судьям. Тогда через банки Платона были отмыты 22 миллиарда долларов! На этом госбюджет потерял около 500 миллионов долларов!

Тэнасе обвинялся и в подготовке рейдерских атак на банки в 2010-2011 годах, вследствие чего из банков были изъяты 100 миллионов евро!

Он же затоптал Конституцию, отменил молдавский язык, подготовил базу для отмены нейтралитета, лишил президента многих полномочий. Сей гражданин поставил декларацию о независимости выше Конституции, чем подорвал основу молдавской государственности. Он же подготовил юридические аспекты легализации унионистских партий.

Этот же господин дружил со многим олигархами, мило обсуждал с ними кражу миллиарда.

Понимаете? Целый министр юстиции, председатель КС общался с рейдерами, приглашал их на чай с конфетами.

И вот этот человек был назначен министром юстиции, отвечал за реформу правовой системы!

Что тут скажешь? Бог не фраер, он все видит».

Министр юстиции Александру Тэнасе объявил о своей отставке через социальную сеть, находясь за рубежом. Это произошло после обнародования скандального разговора Тэнасе с Вячеславом Платоном, записанного в 2015 году. Собеседники, дружески общаясь, обсуждали кражу миллиарда. По сообщению Демпартии, Тэнасе не советовался с ДПМ, выдвинувшей его на пост министра, по вопросу отставки. Партия выразила недовольство этим обстоятельством.

Олег ВОЛКОВ