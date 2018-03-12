ТОП-5 политических сценариев на ближайшее время

Создавшаяся политическая ситуация довольно неопределенна, и вряд ли кто-то может с уверенностью сказать, что же произойдет дальше. ТРИБУНА разработала условный рейтинг возможных сценариев политических событий на ближайшее время, который предлагает Вашему вниманию.

1). Проведение досрочных выборов примаров в Кишинэу и Бэлць 20 мая

Этот сценарий продиктован буквой закона и тем фактом, что примары Бэлць и Кишинэу Ренато Усатый и Дорин Киртоакэ подали в отставку. Теперь Центральная избирательная комиссия должна назначить дару проведения досрочных выборов, и дать старт предвыборной кампании. Это самый вероятный сценарий политических событий, который широко обсуждается, и скорее всего, реализуется в ближайшее время.

2). Проведение досрочных парламентских выборов наряду с выборами примаров в Кишинэу и Бэлць 20 мая

С таким предложением выступил глава государства, и его поддержали социалисты. Основным аргументом стало разумное использование бюджетных средств, особенно учитывая, что социалисты в последние годы постоянно ратовали за досрочные парламентские выборы. Эту идею поддерживают и некоторые политические аналитики, а также целый ряд политических деятелей страны. Нам остается лишь подождать, чтобы увидеть, согласна ли с такой постановкой вопроса правящая власть, позиция которой является решающей.

3). Проведение парламентских и досрочных местных выборов в Кишинэу и Бэлць осенью

Такой ход событий прогнозируют некоторые политические лидеры и аналитики, хотя здесь появляется небольшая законодательная проблема, а именно тот факт, что в течение последнего года исполнения мандата примаров досрочные местные выборы не проводятся. Поэтому, такой сценарий событий зависит от юридических и законодательных обоснований.

4). Отмена досрочных выборов примаров Кишинэу и Бэлць

Такой сценарий обсуждается в основном представителями оппозиционных партий, которые считают, что власть придет к выводу, что данные выборы ей невыгодны, и она найдет предлог их не проводить. Но отмена этих выборов довольно опасное дело для власти, потому что это может послужить для оппозиции поводом организовать массовые акции протеста.

5). Проведение очередных парламентских и всеобщих местных выборов весной следующего года

Этот сценарий, как минимум, с теоретической точки зрения имеет право на существование. В таком случае парламентские и всеобщие местные выборы могут состояться ориентировочно в марте 2019 года. Так может быть решена проблема и с досрочными выборами примаров в Кишинэу и Бэлць, но такие выборы будет очень сложно организовать, особенно учитывая, что парламентские выборы будут проводиться по смешанной системе. Посмотрим, решится ли власть на такой рискованный ход.