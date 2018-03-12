Чем рискует ДПМ, следуя по пути отмены досрочных выборов примаров в Кишинэу и Бэлць

В последнее время все чаще обсуждается тезис о том, что Демократическая партия Молдовы (ДПМ) могла бы сделать все возможное, чтобы не проводить досрочные выборы примаров Кишинэу и Бэлць, которые должны состояться 20 мая. И этот тезис остаётся актуальным несмотря на заявление демократов, что они поддержат единого кандидата про-европейских сил на выборы мэра столицы.

Действительно, ДПМ могла бы так поступить, и на это у партии несколько причин.

Во-первых, в ДПМ понимают, что у них минимальные шансы на победу в этих выборах, даже несмотря на их огромные финансовые, медийные, человеческие и административные ресурсы. Это потому, что ДПМ никогда не пользовалась популярностью в этих двух городах, а некоторые опросы показывают, что и сейчас эта популярност невелика. Проиграв выборы в Кишинэу и Бэлць (где проживает около трети населения страны), ДПМ рискует очень плохо начать предвыборную кампанию осенних парламентских выборов.

Во-вторых, победа кандидатов оппозиции в этих двух примэриях существенно увеличит шансы оппозиции начать предвыборную кампанию «на белом коне». Таким образом, оппозиция получит доступ к существенным административным ресурсам, которые далеко немаловажны в контексте парламентских выборов, особенно учитывая, что около четверти депутатов по одномандатным округам будут избраны в этих двух муниципиях.

В-третьих, участвуя в выборах примаров Кишинэу и Бэлць, ДПМ не сможет основательно подготовиться к осенним парламентским выборам. Это рассредоточит усилия и приведет к дополнительным финансовым расходам, которые было бы целесообразней направить на парламентские выборы.

Все это указывает на то, что как минимум теоретически, у ДПМ есть причины для попыток отменить досрочные выборы примаров в Кишинэу и Бэлць. Хотя в этом вопросе есть и другая сторона медали, связанная с огромным риском такого хода событий. Отмена досрочных выборов в Кишинэу и Бэлць может стать для оппозиции той единой платформой, позволяющей объединить усилия со всеми политическими партиями – начиная с социалистов, и заканчивая проевропейскими правыми силами.

Эти партии уже объединяли свои усилия в конце 2015 года – начале 2016 года, доказав, что они могут стать огромной силой. Позже это сотрудничество прекратилось, и именно это позволило власти вернуть свои позиции и избежать массовых протестов, охвативших общество. Теперь оппозиция разрознена из-за идеологических разногласий и у нее нет общих интересов, а отмена выборов может стать именно этой объединяющей платформой. Если это произойдет, последствия для власти могут оказаться крайне серьезными.

Думитру Спэтару