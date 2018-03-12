Заместитель председателя партии PDM говорит о неподкупности юстиции

Бывший министр юстиции Владимир Чеботарь, при котором Молдова стала лидером негативных рейтингов в области юстиции, заявил, что Демпартия выступает за «юстицию для граждан».

Об этом Чеботарь, являющийся сейчас вице-председателем Демпартии, заявил в Бухаресте, выступая 10 марта с приветственным словом на чрезвычайном Съезде правящей Социал-демократической партии.

«Мы выступаем за юстицию для гражданина. Юстицию, которая предоставит безопасность гражданину, где бы он ни находился. А не такую юстицию, которая бы обслуживала какие-либо институты или определенные личности», - заявил отправленный в отставку министр юстиции Владимир Чеботарь.

Чеботарь известен тем, что именно в его бытность министром юстиции в Молдове отмечен рост политически заказных уголовных дел. Благодаря его же усилиям, Молдова опустилась на самое низкое место в международном рейтинге независимости юстиции - 105-е место из 109-ти.