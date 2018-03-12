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екларации об объединении Румынии и Молдовы – это выражение желания, не имеющие юридической ценности
12.03.2018

Глава внешнеполитического ведомства Румынии Теодор Мелештяну завил, что декларации об объединении, одобренные в некоторых населенных пунктах обеих стран, не имеют юридической ценности и не влияют на отношения двух стран, - сообщает MEDIAFAX.

„С моей очки зрения декларации об объединении, одобренные во многих муниципалитетах или руководством коммун являются выражением желания быть намного ближе к Румынии. У них нет юридической ценности, это выражение желания, которое мы понимаем и уважаем (…) У них нет никакой юридической ценности и они не влияют никоим образом на отношения с Молдовой, - заявил Мелешкану.

Министр отметил также, что с особым уважением относится к вкладу Румынии в том, что касается поддержки Молдовы.

Напомним, что до сих пор символические декларации об объединении одобрили 109 населенных пунктов Молдовы. В свою очередь, по инициативе социалистов, в 250 селах и городах приняты декларации с противоположным смыслом.


 
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