Власти повторяются, оппозиция запаздывает

„Если ты не предоставляешь людям доказательств наличия у тебя аналитических способностей, а также способности своевременно формулировать и принимать решения, то придёт кто-то другой, чтобы заполнить этот пробел и манипулировать твоим собственным электоратом. А может быть, и партнёрами по развитию...”.

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Правящая партия снова опередила проевропейскую оппозицию на один ход. Сделанное на прошлой неделе заявление о том, что у ДПМ не будет своего кандидата на досрочных выборах примара муниципия Кишинёв, но она поддержит единого кандидата проевропейских правых сил, в очередной раз продемонстрировало, что Демпартия способна удерживать инициативу в плане политической повестки дня, даже если поверить в то, что прямого, официального участия с её стороны не будет. В отличие от её оппонентов, которые не скрывают своей заинтересованности в том, чтобы участвовать в местных выборах от 20 мая и даже взять на себя руководство столицей, в качестве важного этапа „смены власти в Молдове”.

Приглашение сыграть партию в быстрые шахматы...

Оглашая свою позицию по поводу предстоящих вскоре выборов в Кишинёве, ДПМ не проявила особой изобретательности. Что необычно, поскольку её решения для схожих или даже более мелких проблем, как правило, демонстрировали большое новаторство, тщательный расчёт, привлечение больших ресурсов, в том числе финансовых, а также громкие формулировки. В случае предстоящих местных выборов в столице демократы весьма точно повторили свою позицию периода последних президентских выборов, когда они, отозвав своего кандидата с низкими шансами, заявили о поддержке одних, но на практике поддержали других. На данном этапе широкая общественность ещё не знает, кого на самом деле поддержит ДПМ, но за несколько дней прошедших стало совершенно понятно, что она не поддержит того, кого она, согласно её заявлению, намерена поддержать: „единого кандидата проевропейских сил”.

Такой вывод следует, в частности, из поведения в сети Интернет, в теле- и радиоэфире большой армии более и менее явных сторонников Демпартии, которые, как и во время президентских выборов, не прекратили критиковать и очернять лидеров ПДС и ППДП, стравливать их друг с другом, а даже наоборот. Поскольку возможность того, чтобы эти сторонники действовали без координации (и без финансирования) исключена, как исключена и возможность того, что ДПМ откажется от продвижения в столице собственных интересов, единственно возможным является тот вывод, который уже был сформулирован выше: реальной поддержкой будет пользоваться кто-то иной, нежели единый представитель проевропейских сил. Тем более что лидеры основных проевропейских оппозиционных партий уже отвергли это предложение, назвав его „отравленным яблоком”.

Почему Демпартия поступила „неизобретательно”? Во-первых, потому что ход в виде отставки бывшего генпримара Дорина Киртоакэ, как и примара Бэлць Ренато Усатого, оставил ей не слишком много времени на раздумье. Также и потому, что сравнительно недавно, на последних президентских выборах, эта тактика показала себя достаточно успешно. Соответственно, партия рассчитывает на уже продемонстрированный данной тактикой потенциал. Но самое важное соображение, которое следует принять во внимание, заключается в том, что ДПМ предпочла поступить неизобретательно, а значит – более рискованно, нежели затягивать с оглашением своей позиции. Заявление Демпартии адресовано как целевым группам внутри страны, так и, в особенности, европейским партнёрам, постоянное и своевременное заверение которых в её собственных европейских устремлениях, а также в „злокозненности” её оппонентов по европейскому сегменту, „не принимающих” предложение об объединении сил во имя „европейской интеграции”, является неизменной заботой ДПМ.

...которое было отвергнуто

Почему оппозиция поступила так, как она поступила?

Потому что она давно не верит в искренность ДПМ и её политическую способность к сотрудничеству. Потому что принятие предложения нанесло бы большой ущерб её имиджу в глазах собственных сторонников, как сейчас, во время возможной избирательной кампании местных выборов, так и в период кампании парламентских выборов. Это объясняется тем, что основной дискурс оппозиции держался и держится на критике „олигархического режима”, который она отождествляет с Демпартией и её лидером Владом Плахотнюком. Возможное сотрудничество сейчас или после парламентских разговоров сильно смахивало бы на акт политического самоубийства, судя по результатам всех предыдущих случаев „сотрудничества” с участием ДПМ.

Когда ждать своей игры?

Но ситуация не является столь же очевидной, если говорить о положении проевропейской оппозиции, как в отношениях между составляющими её партиями, так и в отношениях с её нынешними и потенциальными сторонниками. Сигналы, посылаемые сегодня ПДС и ПППДП в связи с местными выборами, могут сильно дезориентировать весь проевропейский электорат, что отразится и на парламентских выборах. Суть этих сигналов заключается в колебаниях и промедлении с оценкой ситуации, формулированием и оглашением своих позиций.

ПППДП уже назвала своего кандидата на местных выборах и, надо так понимать, она идёт на них отдельно, так как договориться о совместной позиции и выдвинуть единого кандидата не удалось, по крайней мере, с ПДС. В этих условиях ПППДП предприняла шаг отчаяния, чтобы внести ясность относительно своих места и роли в этих отношениях, а также чтобы вынудить ПДС быстрее формулировать свою позицию.

ПДС отреагировала на это известие осторожно, сославшись на возможный опрос относительно шансов кандидатов в примары Кишинёва, который ещё только предстоит провести. В рамках политических игр такие жесты допустимы, вот только времени до возможных майских выборов осталось очень мало. И если профессиональные политики до сих пор не имеют чёткой позиции по этому вопросу, как же они ждут, что менее сведущие люди разберутся в нём практически за несколько дней? Осторожность и колебания/промедление – это, всё же, разные вещи. Если ты не предоставляешь людям доказательств наличия у тебя аналитических способностей, а также способности своевременно формулировать и принимать решения, то придёт кто-то другой, чтобы заполнить этот пробел и манипулировать твоим собственным электоратом. А может быть, и партнёрами по развитию...

Впечатление промедления складывается и на фоне затягивания процесса создания проевропейской коалиции для парламентских выборов, объявленного еще в ноябре минувшего года, и до которых также осталось уже совсем немного времени...

Валериу Василикэ