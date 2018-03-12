(Гео)политические сценарии парламентских выборов в Молдове...

Примерно за 9 месяцев до следующих парламентских выборов, запланированных на декабрь 2018 года, нет никакой ясности относительно того, какой будет будущая власть - политические силы, которые ассоциируются с европейским вектором, или те, которые склоняются в сторону евразийской интеграции.

Однозначно то, что партии, которые войдут в будущий парламент, будут нуждаться в коалициях для того, чтобы управлять страной после 2018 года. Ни одна партия с шансами преодолеть избирательный порог не имеет достаточного политического капитала, чтобы повторить успех коммунистов 2001-2009 годов. Так же очевидно, что геополитический дискурс о внешнеполитической ориентации страны окажет огромное влияние на результаты выборов. На данный момент только демократы и социалисты максимально используют, хотя и с переменным успехом, ассоциацию с одним из двух интеграционных процессов, в одном из которых Молдова уже участвует (внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС), а ко второму может присоединиться (присоединение к Евразийскому экономическому союзу).

Внепарламентская оппозиция пытается мобилизовать электорат, широко используя антиолигархическую и прореформаторскую программу, но без особого упора на важность именно европейского вектора развития страны. Другие партии с пророссийскими тенденциями кроме социалистов значительно потеряли вес, находясь на грани выживания, в том числе ПКРМ, которая 17 лет назад имела 71 мандат из 101 в парламенте.

Как будут распределены голоса?

Огромная непредсказуемость выборов 2018 года обусловлена в основном смешанным голосованием по одномандатным округам, которое определит 51 депутата из 101. Вопреки призывам ЕС и США, которые представлены как партнеры, демократы утвердили смешанное голосование, обратившись к помощи прорусских социалистов. Несмотря на прагматичность, доводы ДПМ имеют клептократический характер и противоречат общему интересу развития многопартийной прочной и долговечной демократической системы. В сущности, смешанное голосование может еще больше снизить общественное доверие в местные органы власти, в точности повторяя кризис легитимности между гражданами и центральными органами власти (парламент, правительство и др.), обострившийся после 2012 года.

После введения смешанного голосования, опросы практически потеряли большую часть предыдущей актуальности. Поскольку опросы отражают популярность партий на национальном уровне, они помогают прогнозировать распределение голосов для 50 мандатов из 101, то есть, в округе, где голосуют по старому принципу, по партийным спискам.

Платформа DA рискует не попасть в парламент по партийным спискам, если не сформирует избирательный блок с ПДС. В целом, голоса ПДС и Платформы DA, полученные в возможном блоке, и голоса ДПМ, могут дойти до 33%. Это позволило бы им вместе преодолеть накопленные социалистами голоса (30%). Это механическое суммирование голосов, в зависимости от геополитических предпочтений, маловероятно на практике, поскольку ПДС и Платформа DA отказались от любого сотрудничества с ДПМ, которую считают основным политическим противником.

Согласно опросам, половина из 50 мандатов, полученных на основании партийных списков, могут достаться социалистам и будущему избирательному блоку ПДС - Платформа DA.

По результатам местных выборов 2015 года, демократы и социалисты занимают наиболее выгодные позиции. В то же время, ЛДПМ имеет огромные ресурсы, которых, если направить правильно, могут оказать существенную поддержку кандидатам будущего избирательного блока ПДС - Платформа DA, зарегистрированных как партии только в 2016 году. Кроме того, значительные шансы быть представленными в парламенте есть у коммунистов и у „Нашей партии”, которая находятся вне избирательной гонки только по партийным спискам.

Кроме того, по одномандатным округам социалисты могут получить, скорее всего, два мандата от граждан из приднестровского региона, еще два мандата в Гагаузской автономии, по одному мандату в районе Тараклия, а также от молдаван из России и стран СНГ. Два других мандата в округах для диаспоры в Америке и Европе достанутся тандему ПДС - Платформа DA. Активная борьба будет между социалистами и „Нашей партией” за мандаты, предоставленные муниципию Бэлць. Большинство политических формирований попытаются так же заработать 11 мандатов, предназначенных для столицы.

Роль геополитики в предстоящих выборах

Геополитизация избирательной риторики станет неотъемлемым атрибутом избирательной кампании.

Президент Игорь Додон и социалисты склонны использовать отношения с Россией и Евразийским экономическим союзом, церковь и консервативные семейные движения, а так же сторонников евразийской интеграции. Целью этих действий будет преимущественно сельский и русскоязычный электорат старше 30 лет.

Демократы продолжат использовать легко спровоцированную в обществе поляризацию путем антироссийского дискурса, активизированного с 2017 года. Таким путем они хотят привлечь широкие категории граждан и адептов европейского вектора. Местные мощные и разветвленные структуры могут помочь им получить голоса, как по одномандатным округам, так и по партийным спискам.

Внепарламентская проевропейская оппозиция чувствует себя увереннее всего в городах и в столице. Скорее всего, электорат ПДС и Платформы DA будет состоять из проевропейских избирателей, которые, однако, имеют очень жесткую позицию по отношению к властям из-за политической коррупции, мошенничества в банковской системе и захвата государственных учреждений.

Минимум три сценария

После выборов могут быть сценарии, которые будут зависеть от многих факторов. Во-первых, ситуация будет зависеть от точного количества мандатов, которых получат социалисты, демократы и тандем ПДС - ППДП. Кроме того, будет иметь значение и то, если в будущий парламент попадут и другие политические формирования по одномандатным округам. В зависимости от этого, могут быть, по крайней мере, три сценария.

Первый сценарий предполагает победу социалистов, но которые могут сформировать правящую коалицию только путем привлечения других пророссийских формирований, которые попадут в парламент путем голосования по одномандатным округам (ПКРМ, Наша партия). Не исключено, что социалисты привлекут независимых депутатов только для того, чтобы сформировать правительство и избежать досрочных выборов.

Согласно второму сценарию, демократы должны позиционировать себя как можно лучше, получив минимум 10-15 мандатов. Они используют это для оказания давления на тандем ПДС-Платформа DA для того, чтобы они приняли возможную проевропейскую правящую коалицию. Этот состав, однако, неприемлем для антиолигархических сил. Даже уход Владимира Плахотнюка из ДПМ не сможет кардинально изменить позицию ПДС и Платформы DA. Провал этого сценария приведет к досрочным выборам, если и социалистам не удастся сформировать правительство (первый сценарий).

Третий сценарий предполагает коалицию между социалистами и демократами. Единственным объяснением этому союзу может быть избежание повторных выборов. Этот сценарий является очень уязвимым, потому что социалисты должны будут столкнуться с реакцией России, которая в период 2017-2018 годов была предметом регулярных атак демократов. Если социалисты готовы принести в жертву хорошие отношения с Москвой и, соответственно, их политическое будущее, войдя в открытое партнерство с ДПМ, тогда подозрения о существовании сотрудничества ДПМ-ПСРМ подтвердятся.

Вместо заключения...

Парламентские выборы 2018 года являются одними из самых непредсказуемых избирательных кампаний последнего десятилетия. По этой причине есть несколько сценариев того, как будут развиваться события сразу после выборов.

В данный момент правила игры диктуют демократы, а социалисты пытаются максимизировать свои выгоды. В наибольшем проигрыше находятся оппозиционные внепарламентские партии, которые должны рассчитывать на помощь формирований, которые имеют эффективные местные структуры (ЛДПМ).

Если социалисты выиграют, они воздержатся от быстрых движений на Восток, чтобы не спровоцировать „евромайдановские” протесты в Кишиневе. В то же время, обещания, сделанные Москве, не могут оставаться без определенных последствий. Демократы используют опасность потери европейского вектора для того, чтобы сформировать коалицию с ПДСМ и Платформой DA, но эти две партии будут крайне сдержанными. В конце концов, от качества голосования молдаван будет зависеть какой сценарий пройдет и какой будет внешнеполитическая ориентация страны, начиная с 2019 года.

Дионис Ченуша