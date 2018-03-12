Тэнасе использовали до конца и выдавили из политики. Кто следующий?

Вчера, 11 марта, министр юстиции Александру Тэнасе объявил в социальных сетях о намерении подать в отставку, объяснив это тем, что «любая публичная должность, в первую очередь, основывается на общественном доверии, это в духе европейских ценностей», а «когда это доверие под угрозой», нужно уходить. Из доверия Тэнасе вышел после того, как в пятницу, 9 марта, на телеканале JurnalTV был обнародован его телефонный разговор с узником Вячеславом Платоном. Беседа состоялась в 2015 году, когда Тэнасе возглавлял Конституционный суд. Разговор шел о подробностях кражи из молдавских банков и причастности к ней высокопоставленных чиновников и политиков. Кто записал беседу и кто предал ее огласке?

Тэнасе не увидел ничего предосудительного в разговоре с Платоном, заявив на следующий день в социальных сетях, что в нем якобы «нет ничего важного»: «Тем, кто меня знает, хорошо известно, что я отвечаю на все телефонные звонки знакомых, кем бы они ни были. Г-н Платон был одним из них. Не уверен в подлинности этой записи, потому как разговор состоялся много лет назад, а я не придавал ему большого значения. В сущности, часть разговора, которая относится ко мне, не выявляет ничего интересного, кроме самого факта наличия разговора».

Известно, что Тэнасе и Платон ранее были в хороших отношениях – до того, как весной 2017 года предприниматель был приговорен к 18 годам лишения свободы по делу о выводе денег из «Banca de Economii». Спустя год его осудили еще на 12 лет тюрьмы по делу «Moldasig», обвинив в мошенничестве в особо крупных размерах.

На заявление Александру Тэнасе об отставке последовала реакция чиновников и политиков. Депутат-социалист Богдан Цырдя считает, что министр юстиции замешан во многих неблаговидных делах. «С Божьей помощью Александру Тэнасе подал в отставку с должности министра юстиции, - написал политолог в социальной сети. - Не вынесла душа поэта...».

За экс-министром числится шлейф дел, которая, действительно, не всякая душа вынесет. Вот некоторые из них, самые резонансные.

Осенью 2016 года стало известно, что Александру Тэнасе, будучи в 2010 году депутатом от ЛДПМ, сыграл важную роль в схеме отмывания около 20 миллиардов долларов (дело о российском ландромате) через молдавские судебные инстанции. Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе опубликовал в социальных сетях законопроект об ограничении размера госпошлины и стенограмму его обсуждения в парламенте. Заседание состоялось 20 мая 2010 года, накануне отмывания миллиардов. Нэстасе обратил внимание, что документ был разработан Александром Тэнасе, который упорно настаивал на его скорейшем утверждении во втором чтении, за четыре месяца до появления первого судебного постановления, касающегося перевода крупных сумм из России. Принятие закона нанесло ущерб госбюджету РМ на сумму не менее 540 миллионов долларов. Ответственность Нэстасе возложил также на тогдашнего председателя парламента Михая Гимпу и председателя АП Кишинева Иона Плешку.

Разобравшись с российским «ландроматом», после назначения АЕИ-2 председателем Конституционного суда Молдовы, Тэнасе по указу своих шефов, вначале Филата, затем Плахотнюка, начал «разбираться» и с Основным законом страны.

Под его руководством судьи КС 5 декабря 2013 года приняли решение о признании официальным языком Республики Молдова румынского, а не молдавского. Ссылка была дана на Декларацию независимости, статья 13.2 Конституции РМ, принятая в 1994 году, была проигнорирована.

Комментируя это решение, Тэнасе отметил тогда на своей странице в Facebook, что постановления КС являются текстами конституционной ценности, являющимися неотъемлемой частью Конституции и «напрямую применимы без каких-либо формальных условий, а официальное толкование конституционных норм является обязательным».

Европейские чиновники не переставали удивляться конституционным «инновациям» в возглавляемом Александру Тэнасе КС. В прошлом году, после избрания Игоря Додона главой молдавского государства и его отказа второй раз подписать исходящие от Плахотнюка указы, Тэнасе предложил ноу-хау, приняв решение о возможности отстранения президента от должности… без его отстранения. Применение юридической формулировки, которая отсутствует в Основном законе страны, бывшие руководители КС назвали узурпацией власти. После этого и других решений высших судебных органов Молдовы ЕС отказался сотрудничать с молдавскими властями в области юстиции, осознавая, что «партнеры» из Кишинева водят Брюссель за нос, утверждая о реформах в этой сфере.

Тэнасе, обладая румынским гражданством, не скрывал своего унионизма. Осенью прошлого года в ходе передачи Important на телеканале TVC 21 он заявил, что объединение с Румынией является решением проблем Молдовы. В подтверждение своих слов привел данные некоего соцопроса, проведенного в 2015 году, в разгар политического кризиса: 40 процентов опрошенных якобы были за унирю. «Желание молдаван объединиться с Румынией вызвано некачественным управлением, которое далеко от нужд граждан. Если люди захотят голосовать за будущее, у государства будет будущее. Если же граждане предпочтут отдать свой голос за прошлое или за иллюзию, они с этим и останутся», - заявил Тэнасе.

«Молдаване - те же румыны, они говорят на румынском языке, мы - часть румынского пространства, и культурного, и этнического, и исторического. Это - реальность, и изменить ее невозможно», - подтвердил свою позицию Тэнасе в интервью радиостанции «Свободная Европа» в том же году.

Он жестко высказался тогда же и по поводу начавшейся кампании «борьбы с российской пропагандой»: «Те, кто находятся сегодня у власти, не должны колебаться. Я думаю, что их долг закрыть, незамедлительно закрыть все каналы и передачи - все, что можно отнести к советской пропаганде. Достаточно принять закон, закрыть все российские каналы и навсегда отмежеваться от российского информационного пространства».

Недвусмысленно высказался Тэнасе и по вопросу нейтралитета страны: «Гарантии нейтралитета никогда не будут признаны, потому что они не были признаны на момент провозглашения - и не подлежат признанию в будущем. Это односторонний нейтралитет, провозглашенный молдаванами, который никто никогда не признает».

Тэнасе выступил яростным защитником экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, которого Игорь Додон после избрания на должность главы молдавского государства лишил гражданства на основании сокрытия факта об уголовном преследовании в Румынии и призывам ликвидировать Республику Молдову как государство. «Подлецами считаю тех, кто отказывается бороться за ликвидацию государственности РМ и объединение с Румынией», - так он прокомментировал в прошлом году журналистам сайта Тimpul.md заявление Додона о необходимости привлечь к ответственности по закону тех, кто борется против государственности Республики Молдовы.

После ухода из КС Тэнасе заявил о намерении заняться педагогической деятельностью – но стал министром юстиции и вознамерился провести реформы в судебно-правовой сфере. Но его карьере пришел конец. Возможно, очень скоро мы увидим, как команда Плахотнюка выживет из политики всех прочих «попутчиков» из некогда «дружественных» партий. «Бригада» в них просто не нуждается.

Олег ВОЛКОВ