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Политика
ЦИК огласит сегодня дату проведения досрочных выборов в Кишиневе и Бельцах
12.03.2018

Центральная избирательная комиссия огласит сегодня дату проведения досрочных местных выборов в Кишинёве и Бельцах. Ранее СМИ писали, что голосование могут назначить на 20 мая. В этот день пройдут местные выборы в пяти населённых пунктах страны.

В конце февраля ЦИК заявил, что составляет смету расходов, необходимых на выборы в Бельцах и Кишинёве, но эта сумма в бюджете не предусмотрена. Ренато Усатый подал в отставку 12 февраля.

Спустя несколько дней такое же прошение в муниципальный совет Кишинёва подал и Дорин Киртоакэ. 


 
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