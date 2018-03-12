Подготовка к лету: в фитнес-клубах с приходом весны стало многолюдно

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Спорт
В фитнес-клубах с приходом весны многолюдно. Пока женщины сбрасывают лишние килограммы, мужчины наращивают мышечную массу. Главное, соблюдать режим, говорят тренеры.
Сами спортсмены признаются, что тренировки помогают им поддерживать себя в форме.
Много клиентов и в центрах красоты. Там наибольшим спросом пользуются солярий.
"Я начинаю ходить в солярий весной, заранее подготавливаю кожу к лету. Чтобы затем не было ожогов, потому что у меня слишком светлая кожа."
"Я хочу немного загореть, чтобы подготовиться к лету. Когда думаю, что уже пора, тогда и прихожу."
Стоимость часового абонемента в солярий - 250 леев. А цена абонемента в фитнес клуб варьируется от 350 до нескольких тысяч леев.
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