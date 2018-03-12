Принять предложение ДПМ было бы самоубийством для проевропейских партий оппозиции

Для проевропейских оппозиционных партий было бы самоубийством принять предложение демократов о поддержке единого кандидата на выборах в муниципии Кишинёв.

В то же время данное предложение лидера ДПМ Владимира Плахотнюка поставило в наиболее трудное положение Майю Санду и ту партию, которую она представляет. Такие мнения были высказаны участниками передачи „Replica” на телеканале Prime TV, передаёт IPN.

Аналитик Анатол Цэрану считает, что для проевропейских оппозиционных партий было бы самоубийством принять предложение лидера Демпартии относительно поддержки единого кандидата на выборах в муниципии Кишинёв. „Ответ был очевиден, почему же тогда Демократическая партия сделала это предложение? Ответ следует искать в том интересе, которым руководствуется ДПМ”, - говорит аналитик. По его словам, для демократов реальным решением стал бы независимый, беспартийный кандидат, который мог бы получить поддержку широкого круга политических сил, и, по всей вероятности, таким кандидатом может быть нынешняя исполняющая обязанности примара Сильвия Раду.

Политический обозреватель Корнелиу Чуря считает, что в наиболее затруднительном положении сейчас находятся Партия действия и солидарности и её лидер Майя Санду. По его словам, Санду была поставлена в это положение не столько предложением ДПМ, сколько той спешкой, в которой лидер партии Платформа „Достоинство и правда” Андрей Нэстасе выдвинул себя в качестве кандидата. „И теперь ПДС нужно принять весьма сложное решение. В нормальных условиях кандидат от ПДС, вероятно – Майя Санду, был бы кандидатом с хорошими шансами завоевать пост примара, если бы его поддержали все. Рискованный ход господина Нэстасе вынуждает её пересмотреть своё политическое поведение”, - сказал аналитик.

По мнению социолога Яна Лисневски, прежде чем принимать или отклонять предложение Демпартии, ПДС и ППДП должны решить проблему в области сотрудничества между собой. Любой конфликт между правыми проевропейскими партиями может привести к тому, что часть проевропейского электората разочаруется в том кандидате, который выйдет во второй тур. „Это даёт социалистам очень хорошую возможность победить в муниципии Кишинёв”, - отметил Лисневски.

Обозреватель Петру Богату считает, что весьма значительная роль в нынешней ситуации принадлежит ПДС, поскольку от её позиции во многом зависит то, будет ли выдвинут единый кандидат правых сил.