Раду: Я хочу, чтобы до Пасхи город сиял чистотой

|
|
...
|
Общество
Временно исполняющая обязанности генерального примара столицы Сильвия Раду призывает преторов выходить на территорию.
«Я хочу, чтобы до Пасхи город сиял чистотой», – заявила
Сильвия Раду в начале еженедельного заседания служб примэрии.
В то же время она отметила, что после таяния снега кварталы столицы напоминают мусорные свалки.
«Сейчас кварталы – настоящие свалки мусора. Выходите на территорию, проверяйте, как убирают город. Еще раз проверьте строительные площадки, посмотрите, соблюдаются ли все распоряжения примэрии», – призвала Раду.
Обсуждение новости
|