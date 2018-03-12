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Общество
Раду: Я хочу, чтобы до Пасхи город сиял чистотой
12.03.2018

Временно исполняющая обязанности генерального примара столицы Сильвия Раду призывает преторов выходить на территорию.
Она требует от государственных служащих выходить из кабинетов, чтобы проверить, как проходит уборка города.

«Я хочу, чтобы до Пасхи город сиял чистотой», – заявила

 Сильвия Раду в начале еженедельного заседания служб примэрии.

В то же время она отметила, что после таяния снега кварталы столицы напоминают мусорные свалки.

«Сейчас кварталы – настоящие свалки мусора. Выходите на территорию, проверяйте, как убирают город. Еще раз проверьте строительные площадки, посмотрите, соблюдаются ли все распоряжения примэрии», – призвала Раду.


 
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