Столичных водителей троллейбусов задержали за употребление наркотиков

Двое водителей троллейбуса были пойманы с наркотиками сотрудниками полиции столичного сектора Чеканы при патрулировании улиц.

Инцидент произошел 8 марта, около 22:00, на улице Вэрзарь. Сотрудники полиции при патрулировании улиц в целях поддержания общественного порядка и безопасности задержали двух подозреваемых в употреблении и хранении наркотических веществ, передает canal3.md.

Заметив экипаж полиции, мужчины попытались сбежать и избавиться от наркотиков, бросив их на лестницу в подъезде дома, где они пытались скрыться. Один из подозреваемых признал, что брошенный предмет принадлежит им, однако, утверждает, что не знает, какие вещества находятся внутри пакета.

Полицейские обнаружили у мужчин удостоверения водителей троллейбуса.

Выявленные вещества были изъяты и будут переданы на экспертизу. Если результаты проверки покажут, что вещество является наркотиком, подозреваемым грозит наказание за хранение и употребление наркотических средств.

Случай расследуется следователями столичного сектора Чекана.