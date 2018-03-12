В РМ запрещено производство продуктов с ГМО, но не их импорт

Пропуском для импортеров продуктов питания, лекарств, семян и кормов должен был стать сертификат о происхождении, исключающий наличие ГМО. По сути, на рынке ожидалась пищевая революция, но чуда не произошло. Дело задвинули в долгий ящик.

Согласно закону о безопасности и биоразнообразии, принятом в 2003 году, в Молдове нельзя выращивать трансгенные культуры. Также их запрещено импортировать. Закон о семенах, к примеру, запрещает ввозить в республику семена импортной сои: у нас могут культивироваться только местные семена шести сортов сои молдавской селекции, передает logos.press.md

Однако соседи таких правил не придерживаются. К примеру, Украина выращивает генно-модифицированные сою и картофель, а Румыния вплоть до прошлого года весьма активно культивировала трансгенную кукурузу. Именно поэтому специалисты не исключают фактов перекрестных опылений. Т. е. та же отечественная соя может быть миксом со следами генной модификации.

Пару лет назад минсельхоз попытался выяснить этот вопрос. Была создана специальная рабочая группа, которая занималась отбором проб сои в 15 местах ее культивирования, в период вегетации. Образцы отвезли в одну из передовых лабораторий Литвы, и там наличие ГМО в наших пробах не выявили. С тех пор официально принято считать, что трансгенной сои в республике нет.

Что было сложно опровергнуть: в Молдове десять лет (!) не было аккредитованной лаборатории по определению ГМО. При Национальном институте стандартизации и метрологии действовала лаборатория генетической экспертизы, однако в 2008 году ее расформировали. В Центре прикладной метрологии и сертификации (CMAC) исследование на ГМО не проводят — этот метод не включен в аккредитацию данной структуры. В Центре ветеринарной диагностики при Агентстве пищевой безопасности (ANSA) технических возможностей тоже нет.

Соответственно, из нормативной базы исчезло правило, обязывающее проводить тесты на генетическую безопасность для потребителей при сертификации всей пищевой и косметической продукции. Оно, кстати, было введено еще в 1999 году и до 2008 года распространялось как на отечественные товары, так и на импорт.

Сейчас система контроля наличия ГМО полностью возложена на поставщика. При поставке товара у него должен быть сертификат происхождения товара, сертификат соответствия и ветеринарное свидетельство. Как правило, предприниматель под личную ответственность декларирует, что его продукт не является генно-модифицированным. И «под честное слово» получает сертификат.

Ситуация сложилась парадоксальная: в Молдове действует запрет на производство продуктов с ГМО, но нет запретов на их импорт. Сегодня в республику легально поставляется мясо птиц, при откорме которых использовался шрот из трансгенной сои. Завозятся комбикорма с ГМО для животноводческого сектора. А также вся товарная линейка с использованием добавок генной инженерии - сыр, масло, маргарин, колбаса, паштеты, чипсы, крекеры, сахар, рис, пшеница, кукуруза (и их производные), кетчупы, томатная паста, майонезы, кондитерские изделия, включая шоколадные батончики и жевательную резинку, кофе, чай, йогурты, пиво, сурими (т. н. крабовые палочки), цитрусовые, прохладительные напитки.

Оборот такой продукции каждый год растет и это - общемировой тренд. Так, по данным Международной службы по мониторингу за применением агробиотехнологий (ISAAA), в 2016 году посевная площадь генномодифицированных агрокультур в мире достигла рекордных 185 млн га, увеличившись на 3%. За последние 10 лет объем их производства вырос более чем на 80%! Бесспорный лидер — США, где сконцентрировано почти 40% мировых площадей под ГМО — 72,9 млн га. На втором месте Бразилия с 25% глобальных посевов ГМ-культур (в основном, соя) - 49,1 млн га. На третьем — Аргентина (23,8 млн га), ориентирующаяся на трансгенные кукурузу и подсолнечник. В топ-5 также входят Канада (11,6 млн га) и Индия (10,8 млн га). В совокупности на пятерку этих стран приходится 91% мировых площадей ГМ-растений.

В Евросоюзе под трансгенные культуры отведено лишь 136 тыс. га. Согласно Директиве Европарламента 2015/412, каждая страна вправе самостоятельно выбирать технологию выращивания урожая: с использованием ГМО или с применением традиционных семян. Сегодня в Европе разрешено культивировать только трансгенную кукурузу. Ее выращивают четыре страны - Испания, Португалия, Чехия и Словакия.

Любопытно, но патенты на более 90% всех ГМО-семян принадлежат трем гигантам: «Monsantо» (США), «Syngenta» (Швейцария) и «Вауеr» (Германия). Эти компании зарабатывают на торговле патентных прав на выращивание ГМ-семян, ГМ-культур, сопутствующих пестицидов и сельскохозтехники. Один только годовой оборот семян ГМ-культур, по экспертным оценкам «Greenpeace», превышает 50 млрд евро, поэтому у «генной революции» столь мощное лобби. А, значит, в спорах о пользе и вреде ГМО точка будет поставлена не скоро.

Тем не менее, поставки продовольственного суррогата должны как-то отслеживаться, причем на уровне государства. В Молдове с этим явно затянули, но полгода назад у нас, наконец, появилась лаборатория молекулярной биологии, которая открылась при Центре идентификации, арбитража и дезинфекции продукции. Проект был реализован при поддержке правительства Израиля, которое выделило 300 тыс. евро на покупку оборудования и организовало стажировку персонала в Израиле. Прошлым летом лаборатория прошла аккредитацию и начала проводить первые тесты на определение ГМО в пищевых продуктах.

Как сообщила директор центра Татьяна Ротарь, структура может принять до 20 проб в день (стоимость одного анализа - 1,8 тыс. леев). Результаты исследований зависят от качества полученного ДНК, поэтому важно, чтобы представленные образцы не были подвержены промышленной обработке. Т. е. если заказчик принесет на экспертизу шоколадный батончик, кукурузные хлопья, «газировку» или паштет, вероятность обнаружения в них ГМО минимальна — разрушается ДНК. Поэтому экспертиза больше направлена на исследование сырья, а не конечного продукта.

На услуги лаборатории пока вялый спрос: за все время работы она приняла не более двух десятков заявок на определение трансгенов. Речь пока идет о сое и соесодержащих продуктах (комбикормах) как местного, так и импортного производства. По словам г-жи Ротарь, ГМО были обнаружены в большинстве исследованных образцов.

В этой ситуации любопытна позиция «Agromix 77» - крупнейшей фирмы, которая с 1998 года специализируется на производстве продукции из сои (соевый творог, молоко, паштеты, сыр Тофу и хумус). Директор предприятия Александр Поличук отметил, что в год его компания перерабатывает 20 тонн сои сорта «Аура», выращенной на севере республики. Около 20% из этого объема составляют потери после очистки и шлифовки сырья. В производстве используется исключительно соя без ГМО, о чем свидетельствует международный сертификат, выданный «Control Union Certifications» (орган аккредитован Нидерландским аккредитационным Советом). Т. е. в своем поставщике предприниматель уверен на 100%. Но, узнав о появлении в Молдове новой лаборатории, намерен воспользоваться ее услугой. В таком деле — доверяй, но проверяй, особенно учитывая специфику вопроса.