Павел Филип прокомментировал отставку Александру Тэнасе

Премьер Павел Филип сожалеет об отставке министра юстиции Александру Тэнасе. Об этом глава кабмина заявил сегодня в начале заседания правительства, подчеркнув, что с уважением относится к этому решению.

Павел Филип поблагодарил Александру Тэнасе за проделанную работу, отметив, что тот является хорошим профессионалом, пишет realitatea.md.

"Я отношусь к его решению с уважением. Эта реакция на кампанию по очернению и способ защитить правительство от последствий этих нападок", - заявил Филип.

При этом он добавил, что у Александру Тэнасе была поддержка Демократической партии, поэтому "завтра будет предоставлено больше деталей".

Напомним, что Александру Тэнасе объявил о своей отставке с должности министра юстиции 11 марта. Это решение было принято через день после того, как СМИ опубликовали аудиозапись его телефонного разговора с бизнесменом Вячеславом Платоном.