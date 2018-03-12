Президент Игорь Додон инициировал новую кампанию против объединения Молдовы с Румынией. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он сообщил в понедельник на своей странице в facebook.

"Нынешний год - "час пик" для унионистов. Празднование 100-летия (объединения Бессарабии с Румынией 27 марта 1918 г. - "И.") пробудил в них самые иррациональные и темные эмоции и желания. Они стали очень подлыми и агрессивными, к сожалению, многие стали жертвами этой истерики. И многие учреждения соседнего государства (Румынии - "И.") показали свое истинное лицо", - отметил Додон.

По его мнению, "пройдет и этот период, страсти улягутся, а время излечит эту болезнь".

"Унионисты останутся с неосуществленной мечтой и с позором на всю жизнь за предательство страны и своего народа. Абсолютное большинство граждан Республики Молдова с твердостью осуждают действия унионистов, направленные на разрушение страны. Объединения не будет никогда. Важно, чтобы это поняли все, кто вовлечен в антигосударственную истерию", - подчеркнул президент.

Он сообщил об инициировании кампании против объединения и за укрепление государственности РМ. К сообщению в социальных сетях президент опубликовал фотографии с размещенными по всей РМ билбордами, на которых написано "Унионизм пройдет, Родина останется. Молдова имеет будущее! (Игорь Додон)".

"Волна - волной, пройдет, а государство и молдавский народ останутся на века", - заявил Додон.

Как сообщало агентство "ИНФОТАГ", в начале 2018 г. сторонники объединения Молдовы с Румынией развернули кампанию, в рамках которой местные органы власти различных населенных пунктов подписывают Декларации в поддержку объединения с Румынией. До настоящего времени такие декларации подписали более 100 населенных пунктов Молдовы.

В ответ, Додон инициировал кампанию в поддержку государственности страны. Первыми такую декларацию приняли местные советники в родном селе президента - селе Садова Кэлэрашского района. В документах осуждается также декларации об объединении с Румынией, принятые в ряде сел республики. До настоящего времени, около 300 населенных пунктов подписали декларации в поддержку государственности.

При этом, под влиянием политических сил, некоторые населенные пункты приняли декларации и в поддержку объединения с Румынией, и в поддержку государственности. Так, в минувшие выходные местный совет села Садова принял Декларацию об объединении с Румынией. Собрание жителей транслировалось в прямом эфире в социальных сетях, а документ подписали не только советники, но и примар села и около 500 его жителей. Президент никак не прокомментировал Декларацию своих односельчан.