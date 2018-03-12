Санду требует, чтобы НБМ опубликовал доклад Kroll-2

Партия действия и солидарности требует от Национального банка Молдовы представить и опубликовать полную версию Доклада Кролл 2. Лидер ПДС Майя Санду направила в понедельник, 12 марта, соответствующее письмо в адрес НБМ, передает IPN.

В пресс-релизе партии отмечается, что синтез доклада о расследовании, опубликованного 21 декабря прошлого года нацбанком, „не в состоянии предоставить обществу исчерпывающие ответы касательно всех тех, кто участвовал в так называемом „ограблении века”, которое привело к исчезновению из трех банков около одного миллиарда долларов, которые впоследствии были преобразованы в государственный долг”.

Согласно ПДС, обязательность опубликования окончательного доклада о расследование банковского мошенничества компаниями Kroll и Steptoe & Johnson вытекает из положений Конституции Республики Молдова, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Закона о доступе к информации. Партия отмечает, что неопубликование, сокрытие или утаивание окончательного доклада по расследованию банковского мошенничества не вписывается в приемлемые ограничения, установленные указанными документами и существующие в демократическом обществе для ограничения информации, представляющей общественный интерес.

Заключительный отчет о ходе расследования мошенничества в банковской системе, вместе с оперативными данными об отслеживании похищенных средств, был получен нацбанком 6 марта, однако не был обнародован. По данным НБМ, документ должен быть передан на этой неделе следственным органам Республики Молдова.