Красносельский: Выборы президента РФ для нас – это маленький референдум

В Тирасполе сегодня, 12 марта, открылся общегражданский патриотический Форум «В будущее вместе с Россией».

Тысячи приднестровцев собрались на центральной площади столицы для того, чтобы продемонстрировать своё отношение к России и сопричастность к важному для страны событию – выборам Президента Российской Федерации, отметил в беседе с журналистами глава Приднестровья Вадим Красносельский, передает novostipmr.com

«Выборы Президента Российской Федерации для Приднестровья – это маленький референдум. Люди показывают свое отношение к России, к российской миротворческой миссии, к помощи России. Сегодняшняя акция тому подтверждение», - подчеркнул Вадим Красносельский.

Он также призвал всех приднестровцев - граждан России проявить свою гражданскую активность, прийти 18 марта на участки для голосования, которых в этом году в Приднестровье открыто 24, и сделать свой выбор.

«История Приднестровья неразрывно связана с российской историей. С екатерининских времен, при Российской империи, при Советском Союзе, при современной России мы идём вместе. Поэтому я призываю всех граждан Приднестровья, имеющих российское гражданство, прийти и сделать свой выбор», - обратил внимание Вадим Красносельский.

Отвечая на вопрос, насколько активно приднестровцы будут голосовать на президентских выборах РФ, Красносельский заметил, что «люди хотят быть сопричастны к истории великого государства», поэтому ожидается, что явка составит более высокий процент, чем на выборах в Госдуму 2016 года. Тогда свой выбор сделали почти 57 тысяч приднестровцев – граждан России.