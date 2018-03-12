Местные выборы в Кишиневе и Бельцах состоятся 20 мая

Местные выборы в Кишиневе и Бельцах пройдут 20 мая 2018 года. Эту дату сегодня установила Центральная избирательная комиссия.

"В связи с отставками примаров муниципиев Кишинэу и Бэлць предлагается провести досрочные выборы 20 мая", - говорится в сообщении ЦИК.

Следует отметить, что 20 мая местные выборы пройдут еще в пяти населенных пунктах.

Напомним, что Бельцы и Кишинев остались без градоначальников в феврале. Первым полномочия с себя сложил лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, а затем отстраненный от должности примара столицы Дорин Киртоакэ.

Местные выборы в Кишиневе и в Бельцах обойдутся госбюджету в 23 миллиона леев.