Траян Бэсеску: политическое слабоумие или еще один шаг к войне?

В связи с тем, что до парламентских выборов в Молдове остается все меньше и меньше времени, растет и количество эпатажных выпадов румынских политиков. Так, одно из заявлений на румынском телевидении в начале февраля сделал бывший президент Румынии Траян Бэсеску.

Политик пообещал в кратчайшие сроки подготовить декларацию о денонсации пакта Молотова-Риббентропа и его секретных протоколов, касающихся раздела сфер влияниямежду Германией и СССР. Заявление по своей сути полностью бессмысленное и противоречивое.

Во-первых, договор был, расторгнут сразу после нападения Германии на Советский Союз, и государств с границами 1939 года давно не существует.

Во-вторых, согласно секретным протоколам, Румыния в случае денонсации несуществующего пакта обязана забрать себе не только Бессарабию, но и Северную Буковину (юго-западный кусок современной Украины).

В-третьих, Румыния к договору никакого отношения не имеет и не вправе его денонсировать, а граница Советского Союза в послевоенное время была установлена соглашением между СССР и Румынией.

В-четвертых, если слова Бэсеску воспринимать всерьез и закрыть глаза на вышеизложенные неоспоримые факты, то в Европе (особенно восточной) многие государства не захотят остаться в стороне. Это послужит катализатором размораживания территориальных споров. В результате это приведет, как минимум, к ухудшению межгосударственных отношений и созданию весомых предпосылок к распаду Европейского союза, а как максимум – к Третьей мировой войне. Но об этом экс-глава Румынии не задумывается.Возникает лишь один закономерный вопрос – как человек с таким мышлением вообще мог быть лидером целого государства? При этом сейчас Бэсеску считается представителем интересов националистов,а они, в свою очередь,являются одной из наиболее влиятельных политических сил в стране. В связи с этим, как ни странно, к его мнению парламент может и прислушаться.

Помимо недееспособного мышления, Бэсеску тяготеет к внутренним и международным скандалам. За всю свою политическую карьеру он неоднократно на пустом месте умудрялся портить дипломатические отношения, выстраиваемые до него десятилетиями. Так, он обвинил бывшего румынского короля Михая в государственной измене из-за объявления Румынией войны нацистской Германии в период Второй мировой.Публично выразил солидарность в отношении действий маршала Антонеску, чем открыто продемонстрировал всему миру свою приверженность фашизму. Не удивительно, что с таким подходом к политике он неоднократно попадал под импичмент, но всегда каким-то чудесным образом выходил сухим из воды.

Политическое слабоумие у Бэсеску выразилось и позже, теперь уже в Молдове. Не беря во внимание тот факт, что народы Молдовы и Румынии не хотят никакого объединения своих стран, националист сделал попытку насильственного вмешательства в этот процесс, за что в итоге получил заслуженный статус «персоны нон грата».

Теперь экстрадированный из Молдовы и обиженный деятель ищет себе другие политические развлечения для удовлетворения собственных амбиций. Но в силу преклонного возраста и полной дезориентации в международной обстановке видимо не осознает, что тем самым рискует потерять свой авторитет не только в Кишиневе, но и в Бухаресте.

Если бы Бэсеску был актером, то вряд ли бы он потянул на «Оскар», а вот «Золотую малину» ему можно было бы вручить смело…

Александру ЛУНГУ