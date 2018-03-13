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Из "отца нации" и "железного генерала" Воронин превратился в прислугу олигархов из ДПМ
13.03.2018

Кто сказал, что опуститься ниже плинтуса нельзя?  Еще как можно! И Владимир Николаевич каждый день нам демонстрирует это. Из "отца нации" и "железного генерала" он превратился в заурядную прислугу олигархов из Демпартии. 

Бог с ним, что продал офис партии демократам, что хвалит координатора на всех передачах, что призывал к бойкоту президентских выборов, искренне надеясь на победу Майи Санду. 

Надо активы сохранить, бизнес сына подержать. Как говорят американцы - «ничего личного»... 

Но зачем откровенно лгать, бросать помои в государственников, нести чушь и ерунду? 

Недавно он бредил, что президент Игорь Додон обещал открыть исламскую мечеть, отлично зная, что этого не может быть в принципе и что у президента просто нет таких полномочий. 

Или Воронин «забыл», что исламский культ легализовал Александр Тэнасе?  На днях он вышел с новой ахинеей. За версту видно, что текст писали либо в темных офисах демпартии, либо в сумасшедшем доме. 

Дескать, заседание Совбеза было незаконным! Президент не имел право включать посторонних! 

Ну, что скажете? 

Координатор призывает к бойкоту Совбеза, а Воронин тут же поддерживает его. 

Понимаете игру? 

На Совбезе обсудили угрозу унионизма. Но это не самое главное. Там был поднят вопрос о немедленной публикации отчета Kroll-2 о краже миллиарда! Также президент поднял проблему закупки летального оружия. 

И это, безусловно, вызвало приступ истерики у демократов, которые тут же выпустили против президента всех собак. 

На самом деле, президент имеет право созывать Совбез, определять его повестку, назначать его членов. 

И, в отличие от Воронина, Додон окружил себя авторитетными людьми. А вот сам старый коммунист и «защитник трудового народа» собрал вокруг себя весь свет молдавской плутократии. 

И если тогда олигархи служили Воронину, теперь он служит олигархам.

Богдан ЦЫРДЯ


 
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