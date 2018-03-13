Из "отца нации" и "железного генерала" Воронин превратился в прислугу олигархов из ДПМ

Кто сказал, что опуститься ниже плинтуса нельзя? Еще как можно! И Владимир Николаевич каждый день нам демонстрирует это. Из "отца нации" и "железного генерала" он превратился в заурядную прислугу олигархов из Демпартии.

Бог с ним, что продал офис партии демократам, что хвалит координатора на всех передачах, что призывал к бойкоту президентских выборов, искренне надеясь на победу Майи Санду.

Надо активы сохранить, бизнес сына подержать. Как говорят американцы - «ничего личного»...

Но зачем откровенно лгать, бросать помои в государственников, нести чушь и ерунду?

Недавно он бредил, что президент Игорь Додон обещал открыть исламскую мечеть, отлично зная, что этого не может быть в принципе и что у президента просто нет таких полномочий.

Или Воронин «забыл», что исламский культ легализовал Александр Тэнасе? На днях он вышел с новой ахинеей. За версту видно, что текст писали либо в темных офисах демпартии, либо в сумасшедшем доме.

Дескать, заседание Совбеза было незаконным! Президент не имел право включать посторонних!

Ну, что скажете?

Координатор призывает к бойкоту Совбеза, а Воронин тут же поддерживает его.

Понимаете игру?

На Совбезе обсудили угрозу унионизма. Но это не самое главное. Там был поднят вопрос о немедленной публикации отчета Kroll-2 о краже миллиарда! Также президент поднял проблему закупки летального оружия.

И это, безусловно, вызвало приступ истерики у демократов, которые тут же выпустили против президента всех собак.

На самом деле, президент имеет право созывать Совбез, определять его повестку, назначать его членов.

И, в отличие от Воронина, Додон окружил себя авторитетными людьми. А вот сам старый коммунист и «защитник трудового народа» собрал вокруг себя весь свет молдавской плутократии.

И если тогда олигархи служили Воронину, теперь он служит олигархам.

Богдан ЦЫРДЯ