ЦИК отказала в регистрации второй инициативной группе, выступающей за отмену смешанной системы голосования

Центральная избирательная комиссия отклонила в понедельник, 12 марта, заявление о регистрации второй инициативной группы, выступающей за проведение республиканского законодательного референдума об отмене закона, которым была принята смешанная система голосования. Заседание, в котором приняли участие и члены инициативной группы, прошло со скандалом, и после голосования членов ЦИК, активисты скандировали „Позор!” и „Отставка!”, передает IPN.

Председатель ЦИК Алина Руссу заявила на заседании, что при проверке соответствия личных данных из списков членов инициативной группы и данных из заявлений и копиях документов, удостоверяющих личность, в 126 случаях были выявлены нарушения. В 71 случае были представлены неполные или недостоверные данные – идентификационный номер был неправильно указан в списке членов инициативной группы, заявление не было написано разборчиво, копия удостоверения личности была неразборчивой и т.д. В 47 случаях подписи в списках не соответствовали подписям из удостоверений личности и заявлений. Алина Руссу сослался и на некоторые положения законодательства, согласно которым, избирательные изменения не могут иметь место менее чем за год до парламентских выборов.

Решение об отказе в регистрации инициативной группы поддержали шесть членов ЦИК, два проголосовали против, а один член комиссии не находился в зале во время голосования. Член ЦИК Серджиу Гурдуза имел особое мнение относительно решения, которое представит позже. Он сказал, что аргументы, изложенные председателем ЦИК, не являются обоснованными, и инициативную группу нужно было зарегистрировать. И другой член комиссии Владимир Шарбан сказал, что ЦИК приняла неправильное решение, отвергнув регистрацию инициативной группы.

Первое заявление о регистрации инициативной группы по проведению республиканского референдума было отклонено ЦИК два месяца назад