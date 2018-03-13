Позиция ПСРМ и ПДС о выборах от 20 мая

Партия социалистов объявит кандидатов в примары муниципиев Кишинев и Бэлць на новых местных выборах от 20 мая после расширенного заседании актива партии, которое состоится в воскресенье, 18 марта, передает IPN.

„В Кишиневе и Бэлць, Партия социалистов имеет не только сильных кандидатов, но и сильные команды. ПСРМ готова взять на себя ответственность за будущее этих городов и решить проблемы, с которыми сталкиваются граждане”, - заявила лидер ПСРМ Зинаида Гречаная, цитируемая в пресс-релизе формирования.

В то же время, Партия действия и солидарности отмечает, что в связи с постановлением Центральной избирательной комиссией о назначении выборов на должность генерального примара муниципия Кишинев на 20 мая, решение, касательно выборов, будет принято Национальным политическим советом партии. Дата заседания Политического совета будет определена на заседании Постоянного национального бюро в понедельник, 12 марта.

Неделю назад Политическая партия „Достоинство и правда” выдвинула Андрея Нэстасе в качестве кандидата на пост генерального примара муниципия Кишинев. Днем позже, лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк заявил, что ДПМ не будет иметь собственного кандидата на пост генерального примара муниципия Кишинев, но готова поддержать единого кандидата от проевропейских правых партий.