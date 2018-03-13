13 Марта 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Листовки с посланием Влада Плахотнюка распространяются по всей стране!
13.03.2018

В связи с двухлетней годовщиной у власти, Демократическая партия Молдовы (ДПМ) распространяет листовки по всей стране.

Как сообщает портал ТРИБУНА, на листовке написано: «Молдова на правильном пути!» и на ней перечислены результаты власти за время правления (2016-2017 гг.), среди которых: индексация и увеличение минимальной пенсии, рост минимальной гарантированной заработной платы, рост средней заработной платы по экономике, рост заработной платы ряда категорий бюджетных работников, запуск программы «Первый дом», рост экономики и урожая пшеницы, снижение уровня преступности, ликвидация казино и пр.

Вместе с тем, на листовке есть и обращение лидера ДПМ Влада Плахотнюка, который заверяет, что «вся деятельность ДПМ продумана таким образом, чтобы соответствовать нуждам и ожиданиям жителей Молдовы».

«Изо дня в день каждое действие ДПМ нацелено на обеспечение лучшей жизни для граждан страны. Для людей лучшая политика – дела», — говорится в послании ДПМ.

Кристина Пендя 


 
Количество просмотров:
377
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.