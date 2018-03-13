Листовки с посланием Влада Плахотнюка распространяются по всей стране!

В связи с двухлетней годовщиной у власти, Демократическая партия Молдовы (ДПМ) распространяет листовки по всей стране.

Как сообщает портал ТРИБУНА, на листовке написано: «Молдова на правильном пути!» и на ней перечислены результаты власти за время правления (2016-2017 гг.), среди которых: индексация и увеличение минимальной пенсии, рост минимальной гарантированной заработной платы, рост средней заработной платы по экономике, рост заработной платы ряда категорий бюджетных работников, запуск программы «Первый дом», рост экономики и урожая пшеницы, снижение уровня преступности, ликвидация казино и пр.

Вместе с тем, на листовке есть и обращение лидера ДПМ Влада Плахотнюка, который заверяет, что «вся деятельность ДПМ продумана таким образом, чтобы соответствовать нуждам и ожиданиям жителей Молдовы».

«Изо дня в день каждое действие ДПМ нацелено на обеспечение лучшей жизни для граждан страны. Для людей лучшая политика – дела», — говорится в послании ДПМ.

Кристина Пендя