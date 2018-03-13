Майя Санду находится в сложной ситуации

Андрей Нэстасе взял инициативу в свои руки и выдвинулся на пост примара, и это разумный поступок. Об этом пишет в своем блоге журналист Виктор Никитуш.

«Нэстасе провоцирует Майю Санду к действию. Его стратегия продиктована метафорическим противостоянием между двумя культурами – румынской и русскоговорящей. Его философия предельно проста – кто не поддерживает его – друзья социалистов и антирумыны. Именно это в 2015 году поспособствовало избранию Дорина Киртоакэ на третий срок. По этой же причине провалился и референдум 2017 года», — отмечает он.

По мнению журналиста, «Майя Санду находится в очень сложном положении, поэтому и пытается выиграть время на переговоры». «Она сказала, что за неделю ей не удалось обсудить в партии вопрос с поддержкой Нэстасе. Отговорки! Все мы знаем, что Майя Санду не пришла на уборку снега перед штаб-квартирой ПДС. Затягивание с ответом Нэстасе признак того, что у Санду с Нэстасе будет более жесткий разговор. Что она получит взамен поддержки? Не правильнее было бы сохранять дистанцию и игнорировать эти выборы? Вопросы есть», — пишет Никитуш.

Он также пишет, что «объявление, сделанное Плахотнюком о том, что ДПМ не выдвинет собственного кандидата, и поддержит единого проевропейского, отталкивается от конкретных фактов: Кишинэу никогда не был вотчиной ДПМ, и этой партии нет смысла тратить время и силы на этих выборах».

«Этим своим заявлением Плахотнюк хотел прозондировать почву для формирования коалиции после выборов. Отказ Нэстасе принять предложенную помощь трансформируется в еще один повод, чтобы ДПМ набрала как можно больше голосов на предстоящих парламентских выборах», — пишет он.

Кристина Пендя