Александру Жиздан: Предоставление служебного жилья повысит привлекательность должности сотрудника МВД

Предоставление служебного жилья сотрудникам Министерства внутренних дел повысит привлекательность должности сотрудника МВД. Соответствующую надежду выразил министр внутренних дел Александру Жиздан, отметивший в эфире передачи „Tema zilei” на телеканале Canal 2, что эта мера могла бы повысить уверенность в завтрашнем дне, передаёт IPN.

Как утверждает Александру Жиздан, в настоящее время текучесть кадров в структурах министерства снизилась. По его словам, не только отсутствие жилья служит причиной того, что люди уходят из системы, речь также идёт о техническом оснащении, оплате труда, режиме работы. „Надеюсь, тот факт, что у нас будут эти 550 квартир, позволит людям более оптимистично смотреть в будущее, и привлекательность должности сотрудника Министерства внутренних дел будет расти день ото дня”, - сказал министр.

По словам главы МВД, выделение служебных квартир будет осуществляться в условиях повышенной прозрачности, и жильё не будет предоставляться в зависимости от родственных связей и отношений с начальством. „Люди, которые должны будут получить квартиры, их получат. Мы не будем принимать в расчёт генеалогическое древо”, - добавил министр.

Первыми служебные квартиры получат пожарные и спасатели. В общей сложности сотрудники МВД получат 550 квартир в муниципии Кишинёв. Речь идёт о сотрудниках Генерального инспектората полиции, Пограничной полиции, о спасателях и карабинерах. В общей сложности требуется около тысячи единиц служебного жилья.

Как сообщил Александру Жиздан, в поле зрения возглавляемого им учреждения находятся несколько объектов, которые планируется модернизировать или построить. В частности речь идёт о помещениях, где сотрудники МВД могли бы заниматься спортом. „Чтобы ожидаемая продолжительность жизни людей, работающих в Министерстве внутренних дел, не составляла 59 лет, чтобы они были здоровыми людьми”, - пояснил глава МВД.